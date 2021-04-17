Військовий експерт розкрив сценарій нової атаки РФ на Донбасі

Армію РФ стягнули до кордону України / Reuters

Для виправдання агресії проти України Росія може використовувати фейки на зразок недавньої інформації про хлопчика, нібито вбитого на Донбасі українським безпілотником і необхідності захистити жителів "республік", багато з яких отримали російські паспорти, заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Як підкреслив він у коментарі НВ, РФ може ввести додаткові "миротворчі" війська в ОРДЛО для початку наступу.

Оскільки Кремль усвідомлює досить високий рівень боєготовності українських військ і прагне уникнути втрат, операція повинна зайняти не більше тижня, зазначив експерт.

"Її мета-отримання контролю над усією територією Донецької та Луганської областей. Це може супроводжуватися локальними ударами росіян на кримському напрямку з метою виходу на дамбу, яка перекриває Північно-Кримський канал", - додав Сунгуровський.

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов вважає, що концентрацією військ на кримському напрямку РФ прагне змусити українську армію розосередити сили.

"З аналогічним завданням росіяни діють і на підходах до Харківської та Сумської областей, а також з боку Білорусі. Головна ж їх мета-наступальна операція на Донбасі з метою розширення лінії фронту", - упевнений він.

Бутусов додав, що на Донбасі армія РФ, швидше за все, знову переодягнеться у форму бойовиків.