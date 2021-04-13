Військовий експерт розповів, як Вашингтон тролить Путіна

Володимир Путін / Фото Reuters

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов заявив, що фактично сьогодні йде битва Росії та США за Україну.

За його словами, Україна виконує роль буферної зони, яка знаходиться під контролем і під військовою опікою з боку країн НАТО і США, передає Obozrevatel.

"РФ створює на європейському театрі військових дій угруповання вздовж нашого кордону, щоби протиставити її НАТО. У перспективі вони скажуть: дивіться, яка у нас найпотужніша армія. А поки Джо Байдента його адміністрація тролять Путіна. Кажуть: брате, ти спочатку Україну пройди, а потім вже будеш з НАТО буцатися", - зазначив Жданов.

Для США важливо, щоб Україна не програла, оскільки це питання престижу для Вашингтона.

читайте такожВійськовий експерт пояснив, чому Путін сидить у бункері"Вони його (Штати Путіна - ред.) опускають на наш рівень, а він хоче показати, що він фігура номер один або фігура номер два в світі. Ось чому Путін так впирається і чому для нього це архіважливо. Тому у нас є гарантована допомога з боку наших партнерів. Тому що це, передусім, їхній престиж – щоби, не дай бог, ми не зазнали поразки", - резюмував військовий експерт.

Як повідомляв Главред, раніше Жданов заявив, що Україна нарешті стала "валізою з ручкою" для США. Вашингтону важливо утримати країну в зоні свого впливу - це питання престижу і світового панування. Він вважає, що якщо Штати програють Україну Росії, то стануть з нами на один щабель у світовій політичній ієрархії та фактично перетворяться в країну "третього світу", тоді як Росія займе місце США в геополітиці.

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