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Молодий офіцер попросив руки коханої на репетиції параду в Києві: зворушливе відео

24 серпня 2021, 13:46

Дівчина відповіла "так" хлопцеві.

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Момент освідчення зняли на відео / скріншот

Український військовий зробив оригінальну пропозицію руки і серця своїй дівчині. Він освідчився їй прямо під час репетиції військового параду до Дня Незалежності на Хрещатику.

На відео можна побачити, як військовий підійшов до своєї дівчини з букетом квітів і починає говорити з нею. Після чого схиляється перед своєю коханою на коліно і дістає з кишені кільце. Разом з ним на коліно стали двоє його товаришів, і, за традицією, оголили шаблі.

Дівчина відповіла коханому "так", а очевидці почали кричати їм "Гірко" та "Вітаємо". Після цього майбутні наречені не стримували емоцій: обнялися та поцілувалися.

День Незалежності України: 30-та річниця

  • Цього року 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Святкові заходи з цієї нагоди тривають з 22 до 24 серпня.
  • Протягом 3 днів по всій країні пройдуть понад 150 подій, об'єднує які слоган "ти у мене одна".
  • Він символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.

Онлайн-трансляцію урочистих заходів читайте тут.

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новини Києва Хрещатик День Незалежності України
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