Волкер розповів, навіщо Путін стягує війська до кордонів України

Курт Волкер / УНІАН

Завдяки концентрації військ у прикордонних зонах з Україною президент РФ Володимир Путін хоче перемикнути увагу росіян з внутрішніх проблем і новин про опозиціонера Олексія Навального на міжнародні питання. Про це заявив у коментарі порталу Голос Америки колишнього спецпредставника Держдепу США По Україні Курт Волкер.

Крім того, він, ґрунтуючись на свій багатий досвід переговорів з Кремлем, каже ‒ такі дії Росії є навмисною надмірною реакцією на нову офіційну риторику США.

"Коли президента Байдена запитали, чи вважає він Путіна вбивцею, він сказав "так". Тому, думаю, зараз вони (росіяни) намагаються загострити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Байдена", - додав Волкер

І все ж, на думку Волкера, найважливішою з цілей концентрації військ для Путіна і Кремля є надання психологічного тиску на Україну.

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Російські війська навколо України: