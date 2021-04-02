Волкер розповів, навіщо Путін стягує війська до кордонів України

На думку колишнього спецпредставника Держдепу США в Україні Курта Волкера, цілі Володимира Путіна і військової верхівки Кремля цілком очевидні і зрозумілі.
Завдяки концентрації військ у прикордонних зонах з Україною президент РФ Володимир Путін хоче перемикнути увагу росіян з внутрішніх проблем і новин про опозиціонера Олексія Навального на міжнародні питання. Про це заявив у коментарі порталу Голос Америки колишнього спецпредставника Держдепу США По Україні Курт Волкер.
Крім того, він, ґрунтуючись на свій багатий досвід переговорів з Кремлем, каже ‒ такі дії Росії є навмисною надмірною реакцією на нову офіційну риторику США.
"Коли президента Байдена запитали, чи вважає він Путіна вбивцею, він сказав "так". Тому, думаю, зараз вони (росіяни) намагаються загострити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Байдена", - додав Волкер
І все ж, на думку Волкера, найважливішою з цілей концентрації військ для Путіна і Кремля є надання психологічного тиску на Україну.
читайте такожУ США стривожені через нарощування військ РФ поблизу кордону України
Російські війська навколо України:
- Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
- Навчання своїх військ Кремль планують проводити в Брянську, Воронезькій області, а також в тимчасово окупованому Криму.
- "Ми розуміємо, що крім 28 батальйонних тактичних груп, які вже кілька років знаходяться біля наших східних кордонів, ми орієнтовно вважаємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп", - сказав Хомчак.
- Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, Росія проводить переміщення своїх військ до кордонів України через підвищену активність військ НАТО.