Сморід, антисанітарія, сміття: одеситка перетворила квартиру на звалище і жила там з 9-річним сином і собакою

У одеситки є собака , але на вулицю гуляти вона його не водить / usionline.com

В Одесі на проспекті Добровольського жінка перетворила власну квартиру на звалище. У цьому смороді, антисанітарії та смітті жила жінка, її 9-річний син Давид і собака. Ретривера господиня не водить гуляти, тому тварина ходить в туалет прямо в квартирі.

Квартира належить чоловікові одеситки на ім'я Ольга. У пари - троє дітей, старшим - 14 і 11 років, вони пішли жити до батька, а ось Давида вдалося забрати лише зараз, повідомляє місцеве видання usionline.com.

Повідомляється, що в квартирі складно знаходиться навіть упродовж п'яти хвилин через сморід. На підлозі, меблях, посуді – бруд і сміття. Ольга проблеми не бачить і вважає, що в квартирі потрібно лише зробити ремонт.

За словами Віктора, він платив жінці аліменти, але витрачала вона їх не на дітей.

"Я служив на Сході України, давав їй (дружині, — ред.) аліменти, ще коли всі троє дітей жили у неї. Вона говорила, що Єва (старша дочка, — ред.) хоче музичний центр, Я дав гроші. А потім приїжджаю, а нічого немає. Вона всі гроші витрачає на їжу, причому в основному годує себе і собаку", - поділився чоловік.

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Сусіди ж кажуть, що вона тримала хлопчика не лише в антисанітарних умовах, але ще й піднімала на нього руку.

"Я живу на 3-му поверсі, мені все чутно, вона часто і руку на хлопчика піднімає, і кричить матом, і те, до якого вона стану квартиру довела. Це жахливо", - розповіла виданню одна з мешканок будинку.

Співробітникам Служби у справах дітей вдалося переконати жінку передати хлопчика батькові. Тепер Віктор буде через суд домагатиметься позбавлення Ольги батьківських прав.

Як повідомляв Главред, в Одесі жінка закрила в квартирі 3-річну дитину і пішла на кілька днів, а сусіди запідозрили недобре і викликали поліцію, оскільки у них почала капати вода зі стелі.

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