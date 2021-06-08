"Смердючі, брудні тварюки": мешканка Харківщини публічно образила українських військових

В Instagram мешканка Чугуєва образила українську армію / скріншот

Мешканка міста Чугуїв Харківської області вибухнула образами на адресу українських військовослужбовців. Зокрема, вона назвала їх "смердючими, брудними й п'яними". На її думку, основне заняття військових - "обдовбаними" гуляти містом.

Потік образ жінка, яка займається нарощуванням вій, опублікувала в сторіз в Instagram.

"Так, блін, це ганьба... А що сказати хорошого? Вони смердючі, брудні, обригані, бухі та обдовбані ходять містом. Де, блін, цей військовослужбовець, якого можна поважати? Він поїхав кудись, його відправили, він пролежав у затінку, ногою тіліпають. І він вважається героєм. І як ти нахр*н герой? Проти кого вони воюють?", - сказала жінка.

Також вона назвала військовослужбовців "нахлібниками" та додала, що "ненавидить цих тварюк".

"Ненавиджу цих тварюк, просто ненавиджу. По-іншому я і сказати не можу. І ми їм платимо податки. Ось цим нахлібникам, які сидять і ніх*ра не роблять. Таким, блін, виродкам, які не хочуть працювати. Наркоманам і алкашам, які йдуть туди", - заявила жінка.

Пізніше в сторіз вона уточнила, що насправді нібито не мала на увазі всю українську армію. Мовляв, йшлося про конкретну людину.

"Мені телефонують якісь чоловіки і пред'являють за те, що я образила всю українську армію. Вибачте, а де це було сказано? Я конкретно говорила про конкретних людей і конкретну ситуацію. Не потрібно зараз все перекручувати і виставляти мене в поганому світлі. Я цього не говорила", - сказала вона.

На даний моментмешканка Харківської області закрила свій аккаунт в Instagram.

Скандали у Харкові - про що раніше писав Главред:

Мешканка Харкова та її діти демонстративно викинули українські паспорти після того, як отримали відмову вилетіти в Стамбул. Розгнівана жінка лаяла Україну, її приклад наслідували її малолітні діти.

Пізніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що жінку притягнуть до відповідальності за дрібне хуліганство і ухилення від нормального виховання дітей.

Крім того в Харкові розгорівся скандал на Марші вишиванок. Дівчина в коментарі журналісту заявила, що гасло "Слава Україні – Героям слава" є нацистським. За її словами, учасники Маршу - "почасти бидло", яке "заробляє 6 тисяч гривень на місяць".