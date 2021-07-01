"Волаєте, як божевільний": "слуга народу" і ексвіцепрем'єр зчепилися в прямому ефірі

Данило Гетманцев / УНІАН

Народний депутат від фракції Слуга народу Данило Гетманцев вступив у жорстку перепалку з колишнім віцепрем'єрміністром Павелом Розенком.

Політики посварилися в прямому ефірі каналу Україна 24, обговорюючи ситуацію з тарифами і зарплатами в Україні.

Відзначимо, що опоненти в ході жорсткої розмови перейшли на особистості і не соромилися у виразах.

При цьому політики звинувачували один одного у брехні і маніпуляціях.

Перепалка Гетманцева і Розенко:

Гетманцев : "Мене дуже обурює те, коли представники минулої влади так зухвало обурюються підвищенню тарифів і зменшенню зарплат. Ви знаєте, наскільки збільшилися тарифи за 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2021 року – на 13%".

: "Мене дуже обурює те, коли представники минулої влади так зухвало обурюються підвищенню тарифів і зменшенню зарплат. Ви знаєте, наскільки збільшилися тарифи за 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2021 року – на 13%". Розенко : "Які 13%? Вам Мінекономіки каже, що 46%. Ви прямо брешете людям. Ви обіцяли зменшення тарифів. Де зменшення тарифів?".

: "Які 13%? Вам Мінекономіки каже, що 46%. Ви прямо брешете людям. Ви обіцяли зменшення тарифів. Де зменшення тарифів?". Гетманцев : "Якщо ви будете волати, як божевільний, ми з вами ні до чого не домовимося".

: "Якщо ви будете волати, як божевільний, ми з вами ні до чого не домовимося". Розенко : "Скажіть людям, де зменшення тарифів?".

: "Скажіть людям, де зменшення тарифів?". Гетьманцев : "Помовчіть, помовчіть", - сказав йому слуга народу".

: "Помовчіть, помовчіть", - сказав йому слуга народу". Розенко : "Ні, не помовчу".

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Нагадаємо, раніше в прямому телеефірі між журналістом Дмитром Гордоном і колишнім міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим сталася жорстка перепалка.

Опоненети посварилися в прямому ефірі на каналі 1+1 після того, як Гордон нагадав про те, що Милованов називав себе "дебілом".