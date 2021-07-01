"Волаєте, як божевільний": "слуга народу" і ексвіцепрем'єр зчепилися в прямому ефірі

Данило Гетманцев і Павло Розенко звинуватили один одного у брехні і маніпуляціях.
Народний депутат від фракції Слуга народу Данило Гетманцев вступив у жорстку перепалку з колишнім віцепрем'єрміністром Павелом Розенком.
Політики посварилися в прямому ефірі каналу Україна 24, обговорюючи ситуацію з тарифами і зарплатами в Україні.
Відзначимо, що опоненти в ході жорсткої розмови перейшли на особистості і не соромилися у виразах.
При цьому політики звинувачували один одного у брехні і маніпуляціях.
Перепалка Гетманцева і Розенко:
- Гетманцев: "Мене дуже обурює те, коли представники минулої влади так зухвало обурюються підвищенню тарифів і зменшенню зарплат. Ви знаєте, наскільки збільшилися тарифи за 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2021 року – на 13%".
- Розенко: "Які 13%? Вам Мінекономіки каже, що 46%. Ви прямо брешете людям. Ви обіцяли зменшення тарифів. Де зменшення тарифів?".
- Гетманцев: "Якщо ви будете волати, як божевільний, ми з вами ні до чого не домовимося".
- Розенко: "Скажіть людям, де зменшення тарифів?".
- Гетьманцев: "Помовчіть, помовчіть", - сказав йому слуга народу".
- Розенко: "Ні, не помовчу".
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Нагадаємо, раніше в прямому телеефірі між журналістом Дмитром Гордоном і колишнім міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим сталася жорстка перепалка.
Опоненети посварилися в прямому ефірі на каналі 1+1 після того, як Гордон нагадав про те, що Милованов називав себе "дебілом".