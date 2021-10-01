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"Питання на паузі": сепаратисти вигадали нову умову для відкриття КПВВ

1 жовтня 2021, 18:24

Бойовики в ТКГ заявили про те, що вітають українські гарантії безпеки для відкриття КПВВ, але в той же час вони відмовилися їх підтвердити.

Станиця, КПВВ
Бойовики блокують роботу КПВВ - Гармаш / УНІАН

У ТКГ знову блокують питання відкриття контрольно-пропускних пунктів на Донбасу - сьогодні бойовики висунули нову умову для відкриття КПВВ, заявив очільник української делегації Сергій Гармаш, пише 24 канал.

За словами чиновника, проросійські бойовики в ТКГ заявили про те, що вітають українські гарантії безпеки для відкриття КПВВ, але водночас вони відмовилися їх підтвердити.

Крім того, як розповів представник делегації, бойовики висунули українській стороні нову претензію: Україна нібито неправильно визначила точку, з якої починається контроль над "сірою зоною".

"Фактично вони вимагають віддати їм 350 метрів нашої території, щоб відкрити КПВВ у Золотому. Тому це питання (відкриття пунктів пропуску - ред.) знову залишається на паузі і поки що ніяк не вирішується", - сказав він.

читайте такожСаміт по Донбасу і блокада з боку РФ: Арестович назвав сценарій зустрічі в нормандському форматі

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Відкриття нових КПВВ в Золотому і Щасті є однією із домовленостей нормандської зустрічі в Парижі. Україна побудувала зі свого боку нові пункти пропуску, але російська сторона відмовляється відкривати свої блокпости.

Переговори по Донбасу

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що мінський формат не допоміг врегулювати військовий конфлікт на Донбасі. Тому він має намір шукати інші рішення з даного питання на переговорах з президентом США Джо Байденом і главою РФ Володимиром Путіним.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і заявив, що якщо Рада прийме закон про перехідний період на Донбасі, то Москва вважатиме такий крок одностороннім виходом Києва з Мінських домовленостей.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Москва не погодиться на переговори в рамках нормандського формату до тих пір, поки не будуть створені всі умови для реалізації Мінських угод. За його словами, в Києві нібито приймаються закони, що ліквідують домовленості в столиці Білорусі.

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров зазначив, що переговори щодо організації зустрічі в нормандському форматі тривають. Глава держави Володимир Зеленський прагне до того, щоб відбулася зустріч Києва, Берліна, Парижа і Москви на рівні лідерів держав. Однак такі переговори повинні привести до конкретних результатів.

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сепаратисти новини України Сергій Гармаш новини Донбасу
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