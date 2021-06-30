"Питання вирішуються у Вашингтоні": Путін пояснив, чому не поспішає зустрічатися з Зеленським

Володимир Путін розповів про ймовірність зустрічі з Володимиром Зеленським / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що президент Володимир Зеленський нібито віддав Україну під повне зовнішнє управління.

Про це він заявив у ході відповідей на запитання під час Прямої лінії говорячи про перспективи зустрічі із Зеленським. "Що зустрічатися з Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Питання вирішуються у Вашингтоні, частково в Парижі", - вважає Путина.

Водночас він зазначив, що не відмовляється цієї зустрічі із Зеленським.

"Але потрібно зрозуміти, яке у неї буде наповнення", - сказав президент РФ.

Зазначимо, що Путін знову повторив свою мантру про те, що українці і росіяни є "одним народом".

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"Я взагалі вважаю, що російський і український - один народ", - заявив президент РФ.

У той же час він упевнений в тому, що керівництво України явно недружнє по відношенню до РФ.

Путін також порівняв ставлення до росіян на Україні із застосуванням зброї масового ураження і обурився тим, що росіяни не вказані як корінний народ України в законопроекті, який подав Зеленський.

читайте такожУ РФ пояснили, чому Путін шукатиме привід для зриву зустрічі із Зеленським

Раньше Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

У відповідь Путін заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

Пізніше Зеленський заявив, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.