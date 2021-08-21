Воронцовський маяк в Одесі прикрасили величезним прапором України

На Воронцовському маяку розгорнули величезний прапор України / Фото dumskaya.net

Вранці в суботу, 21 серпня, на Воронцовському маяку в порту Одеси вивісили 18-метровий державний прапор до Дня Незалежності України.

Полотнище величиною 18 на 5 метрів підіймається на всю висоту маяка, передає місцеве видання Думская.

Прапор закріпили на верхній частині маяка вздовж його стін - тут він провисить до 24 серпня включно. Його можна побачити з Приморського бульвару, Потьомкінських сходів і пляжів міста.

Відео підняття прапора України на Воронцовському маяку з'явилося в Мережі.

Прапор України на маяку підіймають в рамках традиційного одеського Вишиваного фестивалю, який в 2021 році пройде вже 13-й раз поспіль.

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Довідка. Воронцовський маяк розташований на краю Карантинного (зараз Рейдового) молу в Одеському порту на Чорному морі. Він першим зустрічає і останнім проводжає всі судна, що приходять в Одесу.

Як повідомляв Главред, в окупованому Росією українському півострові Крим невідомі підняли в небо великий Державний Прапор України - у самий переддень Дня Незалежності.

Синьо-жовте полотнище прикріпили до повітряних кульок і запустили вгору біля Ластівчиного гнізда біля Ялти. Воно також прикрашене довгими стрічками по краях.