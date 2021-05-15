"Воскреслих" бджіл "забули" на складі Укрпошти: власники не хочуть їх забирати

Зараз комахи знаходяться у 48 ящиках на складі відділення Укрпошти в місті Іршава. Господарі не поспішають їх забирати.
В Укрпошті поскаржилися, що змогли "оживити" бджіл, які нібито загинули під час перевезення, але тепер власник відмовляється їх забирати. Тому 48 ящиків з живими комахами другу добу знаходяться на складі пошти.
У Закарпатській дирекції Укрпошти зазначили, що відправники тричі були у відділенні та бачили живих бджіл, повідомляє 24 канал. Проте бджіл ніхто досі не забрав.
Повідомляється, що Укрпошта поінформувала відправників про те, що їм треба прибрати коробки з бджолами. Це потрібно зробити якомога швидше, адже Укрпошта не має можливості утримувати комах в належних умовах. Зараз комахи знаходяться в 48 ящиках на складі відділення Укрпошти в місті Іршава.
"Оскільки в особистій комунікації бджолярі не реагують на прохання працівників компанії, Укрпошта публічно закликає відправників забрати бджолопакети та забезпечити належні умови утримання", – зазначили в Укрпошті.
Водночас власник бджіл розповів кореспонденту ТСН, що хоч бджоли ще гудуть, свою роль вони вже не виконуватимуть.
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Що відомо про мертвих бджіл
- 11 травня в Закарпатській області стався трагічний інцидент - під час перевезення загинули 8 мільйонів бджіл. Це сталося через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всередині авто.
- Бджолярі звернулися до правоохоронців і заявили, що судитимуться з Укрпоштою. Загальна ринкова вартість комах, яких везли вантажівкою, становить майже 500 тисяч гривень.
- Проте вже 13 травня керівник Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що більш ніж у 100 з 300 ящиків бджоли "воскресли".
- "Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, ймовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", - йдеться в повідомленні.