"Воскреслих" бджіл "забули" на складі Укрпошти: власники не хочуть їх забирати

Бджоли "зависли" на Укрптошті / Facebook / Віталій Глагола

В Укрпошті поскаржилися, що змогли "оживити" бджіл, які нібито загинули під час перевезення, але тепер власник відмовляється їх забирати. Тому 48 ящиків з живими комахами другу добу знаходяться на складі пошти.

У Закарпатській дирекції Укрпошти зазначили, що відправники тричі були у відділенні та бачили живих бджіл, повідомляє 24 канал. Проте бджіл ніхто досі не забрав.

Повідомляється, що Укрпошта поінформувала відправників про те, що їм треба прибрати коробки з бджолами. Це потрібно зробити якомога швидше, адже Укрпошта не має можливості утримувати комах в належних умовах. Зараз комахи знаходяться в 48 ящиках на складі відділення Укрпошти в місті Іршава.

"Оскільки в особистій комунікації бджолярі не реагують на прохання працівників компанії, Укрпошта публічно закликає відправників забрати бджолопакети та забезпечити належні умови утримання", – зазначили в Укрпошті.

Водночас власник бджіл розповів кореспонденту ТСН, що хоч бджоли ще гудуть, свою роль вони вже не виконуватимуть.

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