"Війна готується не так": у РФ назвали мету стягування військ до кордону України

Росія не приховує перекидання військової техніки в денний час.
Масштабний перекидання військ РФ на кордон України не є сигналом для агресії Москви проти Києва.
Про це пише Reuters, посилаючись на коментарі джерел, близьких до Кремля і до ватажків бойовиків на Донбасі.
Підтвердженням цього є те, що Москва свідомо дозволяє своїй військовій техніці бути виявленою вдень, пояснили співрозмовники агентства.
"Війна готується не так, це просто демонстрація сили", – додали джерела Reuters.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
Автор: Олексій Тичина