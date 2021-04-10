"Війна готується не так": у РФ назвали мету стягування військ до кордону України

Військових РФ перекидають на кордон України / Reuters

Масштабний перекидання військ РФ на кордон України не є сигналом для агресії Москви проти Києва.

Про це пише Reuters, посилаючись на коментарі джерел, близьких до Кремля і до ватажків бойовиків на Донбасі.

Підтвердженням цього є те, що Москва свідомо дозволяє своїй військовій техніці бути виявленою вдень, пояснили співрозмовники агентства.

"Війна готується не так, це просто демонстрація сили", – додали джерела Reuters.

читайте такожЕксперт попередив про головну небезпеку військ РФ на кордоні України

Загострення на кордоні України і РФ: