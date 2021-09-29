"Вбивати ворогів можна і треба": українським бійцям дозволили стріляти у відповідь по бойовиках "ЛДНР"

Наказ, який забороняв відкривати вогонь, нібито скасовано / УНІАН

Українським військовим дозволили стріляти у відповідь по окупантам на Донбасі, повідомив журналіст Олексій Ходзенко на сторінці у Facebook.

Зокрема, журналіст розповів про висновки після зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним у вівторок, 28 вересня.

"Накази, які так чи інакше забороняли відкривати вогонь - скасовано. Нова ввідна - вбивати ворогів можна і треба", - написав Ходзенко.

За його даними, рішення про відкриття вогню у відповідь ухвалює командир.

"Главком наказав прибрати з КСП всі непотрібні журнали і документацію, яка сама себе дублює, залишивши виключно необхідну", - додав він.

Реклама

Також, за словами Ходзенка, до виконання завдань в районі ООС залучено всі наявні комплекси турецьких бойових безпілотників Bayraktar.

В ООС офіційно повідомлення журналіста поки не коментують. Главред звернувся із запитом до Генштабу ЗСУ.

Тим часом днями генерал Залужний в ефірі Радіо Свобода сказав:

"Збройні сили України виконують все, що їм потрібно, щоби противник менше стріляв або взгалі не стріляв".

Коментуючи чергове загострення на Донбасі, він зазначив, що немає жодної заборони українським бійцям стріляти у відповідь. У разі обстрілу з боку противника, командир на передовій не зобов’язаний звертатися "нагору" щодо того, чи давати відсіч чи ні.

"Заради збереження життя і здоров’я своїх підлеглих командири мають застосовувати всі наявні сили та засоби", – наголосив головнокомандувач.

Режим тиші на Донбасі

27 липня 2020 року на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню.

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі пояснили, що цей режим передбачає:

заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів;

заборону на застосування вогню, зокрема снайперського;

заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і районах, зокрема на об'єктах цивільної інфраструктури: школах, дитячих садках, лікарнях і відкритих для громадськості приміщеннях;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомить про це всім її учасникам;

створення та використання координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у діючому складі.

Відкривати вогонь у відповідь на наступальні дії дозволяється тільки, якщо його відкрили за наказом керівництва Збройних сил України та керівництва збройних формувань бойовиків після безуспішної спроби використовувати координаційні механізми.

Тристоронній контактній групі повинні повідомляти про наказ відкрити вогонь.

Спочатку після того як режим тиші набув чинності, кількість обстрілів скоротилася в кілька разів, а втрати серед військових зменшилися. Однак з кінця зими 2021 року в районі ООС почалося загострення. Всього за рік загинули півсотні українських бійців. За фактом про реальне припинення вогню вже не йдеться.