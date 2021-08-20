Вожатий в таборі спокушав 10-річну дівчинку і знімав порно: подробиці скандалу в Бердянську

У дитячому таборі вожатого звинуватили в розбещенні 10-річної дівчинки

Стали відомі подробиці скандалу в дитячому таборі в Бердянську Запорізької області, де вожатого звинуватили в розбещенні 10-річної дівчинки.

Як пишуть Факти, підозрюваного у розпусних діях 18-річного студента з Києва спочатку затримали на дві доби, після чого випустили на поруки запорізького депутата.

Збоченець рано вранці проник в кімнату, в якій спали чотири дівчинки. Вирішивши, що діти міцно сплять, хлопець підійшов до однієї з дівчаток і зняв з неї трусики. Після чого почав торкатися до статевих органів школярки, знімаючи при цьому процес на смартфон.

Дівчинка була налякана. Незважаючи на те, що вона прокинулася відразу ж, як збоченець почав знімати з неї труси, вона продовжувала прикидатися сплячою до тих пір, поки вожатий не закінчив свої дії і не пішов.

Батько постраждалої Василь Д. з Кривого Рогу і працює рятувальником у ДСНС.

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За його словами, дівчинка сама зателефонувала матері і про все розповіла.

"Все це сталося перед самим підйомом. У той же ранок дочка все мамі і розповіла. Я, ще перебуваючи вдома, подзвонив в поліцію Бердянська і попросив їх приїхати в табір. Дочка в силу свого віку навіть не кінця зрозуміла, що з нею сталося. Перед тим як відправити її в табір, ми говорили, що про всі нехороших ситуаціях вона повинна повідомляти вожатим або нам. Ось вона і подзвонила", - каже чоловік.

читайте такожНа Волині батьки дико воюють за сина: в хід пішло відео з розбещенням дитиниЗ дитиною працює психолог. Водночас він підкреслив, що за збоченця заступився депутат. Крім того, в самому дитячому таборі не зацікавлені виносити сміття з хати. За його інформацією, господарем табору є високопосадовець з Бердянської районної адміністрації.

"Поліцію і прокуратуру потрібно стимулювати, щоб вони працювали. Боюся, у мене на це не вистачить грошей", - додав він.

Якщо вина підозрюваного буде доведена, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, резюмує видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запорізькій області в місті Бердянськ вожатий розбещував дівчаток в дитячому оздоровчому центрі.

10-річна вихованка табору повідомила про інцидент батькам, а ті негайно викликали поліцію.