Біля Бердичева розірвало легковик: загинула одна особа, двоє – в реанімації

Під Бердичевом розірвало легковик, є жертва / Скріншот з zt.npu.gov.ua

Біля села Мирне, яке знаходиться під містом Бердичів Житомирської області, зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ-2105 та вантажівка Scania. У результаті аварії загинув пасажир легковика, а ще дві особи потрапили у реанімацію. На фото з місця події видно, що легковик буквально розірвало.

Смертельна ДТП сталася у четвер, 3 червня, близько 23:00 на трасі Бердичів – Хмільник, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

За попередніми даними, водій легковика врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги. Поліцейські дізналися, що у цей час водій вантажівки вийшов з машини, щоб відремонтувати колесо.

У результаті аварії обидва водії опинилися у реанімації. За кермом ВАЗу був 43-річний житель Вінницької області, а вантажівкою кермував 50-річний житель Одещини.

На місці ДТП загинув 30-річний житель Бердичева.

читайте такожАлкоголю у 16 разів більше норми: спливли нові деталі ДТП у Вінниці, в якій ледь вижила дитинаНагадаємо, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації авто особами, які ними керують, – це ст. 286 Кримінального кодексу.

Якщо через порушення правил хтось загинув чи отримав тяжке тілесне ушкодження, то винуватця суд може засудити до позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Зловмисника також на кілька років можуть позбавити права керувати автомобілем.