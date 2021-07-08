Вперше в історії авіації: в Мережі з'явилося захопливе відео зльоту Ан-225 "Мрія"

Український гігант" мрія " / ntonov.com

У мережі з'явилося захоплююче відео зльоту українського літака-гіганта Ан - 225"Мрія". Відео унікальне тим, що його вперше зняли за допомогою дрона, до того ж на висоті пташиного польоту і на мінімальному відстані до повітряної машини.

Крім цього, автор ролика- пілот "Мрії" Дмитро Антонов також продемонстрував салон літака і познайомив глядачів з екіпажем.

Відео було зроблене в ході рейсу в Лейпциг.

Ан - 225 "Мрія" - це найбільший вантажопідйомний літак.

Нагадаємо, раніше біля британської авіабази Брайз-Нортон сталася НП - український транспортний літак Мрія здув потоками повітря паркан, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.

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Український літак щойно повернувся до виконання рейсів після ремонту. За кілька днів до Британії мрія побувала в Кабулі, а потім - в Карачі, звідки доставила три вертольоти британських ВПС.

Фотографи скупчилися за огорожею, щоб зняти зліт мрії, проте паркан не витримав потужності двигунів найбільшого в світі літака.

Додамо, вранці 6 липня літак Ан-26, що здійснював рейс Петропавловськ-Камчатський, зазнав аварії біля півострова Камчатка. На борту перебували 28 осіб.

Відомо, що літак впав у море. За попередньою інформацією, літак зачепив гору під час посадки через погану видимість і зник з радарів в 10 кілометрах від пункту призначення.