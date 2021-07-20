Вперше в історії: українцю повідомили про підозру у піратстві

Судно, нібито захоплене українцем / офіс генпрокурора

У справі про захоплення судна в Індійському океані підозрі в піратстві повідомлено громадянину України. Це перша підозра такого роду за всю історію країни.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, українець отримав повідомлення про підозру за фактом піратства за використання з метою отримання матеріальної винагороди та особистої вигоди судна для захоплення іншого корабля.

Крім цього, в повідомленні також зазначено про підозру в насильстві, пограбуванні та інших ворожих діях проти людей, що знаходлися на борту захопленого судна.

"Такий злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в Україні розкрито вперше. За даними слідства, громадянин України, будучи співробітником іноземної охоронної компанії, надавав послуги з охорони в небезпечних районах судноплавства", - зазначили в офісі генпрокурора.

Йдеться про минулорічну історію, в якій "героєм" став озброєний охоронець судна. Він потрапив на корабель під прапором Маршаллових островів в західній частині Індійського океану і повідомив капітана, що захоплює судно і вимагає плисти в порт Фуджейра.

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Крім цього, він вимагав гроші і розмахував гвинтівкою, а також "хвалився" спорядженим патронами магазином і навіть вистрілив у стелю капітанського містка.

У зв'язку з такими погрозами, капітан судна виконав всі вимоги зловмисника.

Переговори тривали 4 дні. У судноплавній компанії видали українцю 6 тисяч доларів і таким чином судно розблокували.

читайте такожУ Лісабонському аеропорту українець помер після тортур: з'явилося рішення судуНагадаємо, 10 липня у турецькому порту Іскендерун правоохоронці затримали судно MSC CAPUCINE R, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж складається з 24 українців і одного іноземця.

Наступного дня капітана судна і трьох його помічників заарештували - всі громадяни України. Їм пред'явлено звинувачення в контрабанді наркотиків.

Решта членів екіпажу зараз знаходяться на борту судна і беруть участь в розслідуванні в якості свідків.

Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.