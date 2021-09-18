Вперше в історії: український прапор полетить на Місяць

Український прапор побуває на Місяці / ua.depositphotos.com

Український прапор полетить на Місяць. Це станеться в рамках місії українсько-британської компанії Spacebit.

Про це в п'ятницю, 17 вересня, повідомили в "Укроборонпромі".

Засновник і виконавчий директор компанії Spacebit Павло Танасюк стверджує, що доставка прапора української держави на супутник Землі, буде символічною подією, що знаменує повернення України як однієї з провідних країн у вивченні космосу.

"Для нас велика честь бути тією командою, завдяки якій прапор України вперше в історії опиниться на поверхні Місяця, і яка здійснить першу українську місію на супутник Землі", - підкреслив Танасюк.

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За його словами, прапор України, який побуває в космосі, надрукований на 3D-принтері. Причому, з українського титану. Для його виготовлення використовували спеціальну технологію так званого "зеленого", безвідходного, виробництва.

Також на Місяць полетить обладнання для дослідження ґрунту, випробування технології відбору зразків, збору інформації про теплові властивості та магнітне поле тощо. Датчики, українського виробництва, збиратимуть інформацію про радіаційний фон. Разом з ними "працюватиме" спеціальна камера, що транслюватиме відеострим з поверхні в обсерваторії українських вчених для розвитку космічних програм.

"Спочатку вантаж потрапить у великий кратер Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а після - в цікаву для вчених темну пляму Oceanus Procellarum на поверхні небесного тіла", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український боєць-підполковник ВМС ЗСУ Анатолій Гліненко встановив новий рекорд, ставши парашутистом, що розгорнув у повітрі найбільший прапор України. Прапор Гліненка величезних розмірів - його довжина становила 31,81 метра, а ширина - 16,68 метра. У підсумку, його площа-понад 530 квадратних метрів.