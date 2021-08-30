Вперше в Україні дівчинка отримала статус "інвалід війни" через обстріли на Донбасі

Перша дитина зі статусом інвалідності від війни на Донбасі

В Україні з'явилася перша дитина зі статусом інвалідності в результаті війни на Донбасі, повідомляє ТСН.

Майї 14 років і вона з жахом згадує день, коли біля їхнього будинку впав реактивний снаряд.

"Ми з мамою вийшли за Вікою (сестра-ред.) в садок, трохи відійшли від будинку і почули постріли. Сховалася за маму і ми спочатку стояли, а потім думали до будинку добігти... Коли я прокинулася, вона вже лежала", — розповідає дівчинка.

Тоді їхнє місто Бахмут називали за радянською звичкою Артемівськом і так потужно обстріляли вперше. Двоє загиблих - серед них однокласник Майї Єгор та її мама - Марина.

На згадку про той день у дворі школи поставили Меморіал - Це було відразу після підписання других Мінських домовленостей, люди сподівалися, що нарешті перестануть стріляти. Деякі навіть подумали, це не обстріл, це салют.

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Дівчата залишилися круглими сиротами. Майя ще на кілька місяців потрапила до лікарні.

"На нозі у мене був відкритий перелом, на нозі була тріщина, з копчику на спині дістали осколок", — розповідає дитину.

"Там кісточка розбита, вона так і залишилося. Там осколки залишилися ще в тканинах", - додає бабуся Майї.

Юристи з гуманітарної місії запропонували допомогти отримати статус інваліда війни, спочатку надали-закон не дозволяє. Можуть бути інвалідами війни... тільки дорослі.

"Діти не мали права на отримання цього статусу", — пояснювали чиновника.

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Щоб внести зміни до законодавчої бази знадобилося три роки. Деякі діти вже навіть встигли вирости. Тепер шанс на отримання є, хоч і процедура непроста.

Такий папірець тепер дозволить Майї отримувати безкоштовно ліки і їздити до санаторію, тепер не треба платити комунальні і за проїзд в міському транспорті, раз на два роки можна скористатися безкоштовними перевезеннями по Україні.

Переговори щодо Донбасу-про що раніше повідомляв Главред:

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна, Франція і Німеччина виступають за проведення нового саміту за участю лідерів нормандського формату. Москва вже отримала план з реалізації Мінських угод, який слід обговорити. Однак Кремль затягує подальше продовження переговорів.

Глава держави Володимир Зеленський також розповів, що в ході свого візиту до Вашингтона він має намір попросити президента США Джо Байдена взяти участь у переговорах по Донбасу. Ідею можна запустити на базі нормандського формату, якщо інші учасники підтримають таку ініціативу.

Дипломат Держдепу Джордж Кент заявив, що в ситуації на сході України безпосереднім агресором є саме Російська Федерація, тому закінчити війну на Донбасі-обов'язок Росії.