Уперше за 13 років американський фрегат берегової охорони зайшов до Одеси

Корабель пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу. Це перший захід корабля берегової охорони США, починаючи з 2008 року.
Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton вранці у понеділок, 10 травня, зайшов до Одеси. Це перший захід корабля берегової охорони США, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
Як повідомляє "Думська", корабель пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу. "Гамільтон" увійшов в Чорноморські води увечері 27 квітня. Наступного дня він провів навчання з турецьким фрегатом "Явуз". З 4 по 6 травня гостював у порту Батумі, провівши до заходу в порт навчання з грузинськими катерами типу "Айленд".
Уранці 8 травня на зустріч з "Гамільтоном" вийшов флагман української морської охорони корвет BG50 "Григорій Куроп'ятников". За інформацією ДПСУ, маневри проводилися на відстані 100 миль від Одеси під час 4-бального шторму. Тим часом російські кораблі намагалися перешкоджати навчанням. Наступного дня до "Гамільтона" та "Куроп'ятникова" приєднався український патрульний катер "Старобільськ" для проведення вправ типу Passex.
USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони у грудні 2014 року. Довжина 127 метрів, ширина 16, осадка 6,4 метра. Повна водотоннажність 4180 тонн. Швидкість понад 28 вузлів, екіпаж 111 осіб, включаючи 15 офіцерів.
Озброєння - 57-мм гармата Mk110, чотири кулемети Браунінг, система ближнього бою Block 1B Phalanx, Різне радіоелектронне обладнання, у тому числі система радіоелектронної боротьби (РЕБ), вертоліт MH-65 Dolphin і пара безпілотних літальних апаратів типу VUAV.
Ситуація у Чорному морі - про що йшлося раніше:
- Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву і дестабілізації України.
- У посольстві США серйозно стурбовані планами Росії блокувати іноземні військові та державні судна в частинах Чорного моря.
- Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована на відстані 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
- Росія перекинула до анексованого Криму зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ. Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34.