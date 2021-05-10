Уперше за 13 років американський фрегат берегової охорони зайшов до Одеси / Думська

Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton вранці у понеділок, 10 травня, зайшов до Одеси. Це перший захід корабля берегової охорони США, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

Як повідомляє "Думська", корабель пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу. "Гамільтон" увійшов в Чорноморські води увечері 27 квітня. Наступного дня він провів навчання з турецьким фрегатом "Явуз". З 4 по 6 травня гостював у порту Батумі, провівши до заходу в порт навчання з грузинськими катерами типу "Айленд".

Уранці 8 травня на зустріч з "Гамільтоном" вийшов флагман української морської охорони корвет BG50 "Григорій Куроп'ятников". За інформацією ДПСУ, маневри проводилися на відстані 100 миль від Одеси під час 4-бального шторму. Тим часом російські кораблі намагалися перешкоджати навчанням. Наступного дня до "Гамільтона" та "Куроп'ятникова" приєднався український патрульний катер "Старобільськ" для проведення вправ типу Passex.

USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони у грудні 2014 року. Довжина 127 метрів, ширина 16, осадка 6,4 метра. Повна водотоннажність 4180 тонн. Швидкість понад 28 вузлів, екіпаж 111 осіб, включаючи 15 офіцерів.

Довжина фрегата 127 метрів, ширина 16 / Думська

Озброєння - 57-мм гармата Mk110, чотири кулемети Браунінг, система ближнього бою Block 1B Phalanx, Різне радіоелектронне обладнання, у тому числі система радіоелектронної боротьби (РЕБ), вертоліт MH-65 Dolphin і пара безпілотних літальних апаратів типу VUAV.

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