Вперше за роки незалежності понад половина громадян заговорила українською в побуті

Стало відомо, скільки відсотків населення спілкується українською в побуті / УНІАН

В Україні значно зросла кількість людей, які розмовляють у побуті українською мовою. Якщо в 1992 році таких було 36,8%, то в 2021-му їх 50,8%.

Як свідчать дані Інституту соціології НАН України, понад половина громадян (50,8%) спілкується в побуті українською мовою; 27,6% - російською мовою; 21,3% - російською та українською, передає Слово і Діло.

Популярність російської мови значно впала після Революції гідності та подій на Донбасі та в Криму. Тоді на 4,5% збільшилася кількість українців, які спілкуються в побуті виключно українською, а 6,7% громадян перестали використовувати в побуті російську.

Відзначається нестабільна динаміка серед тих, хто говорить двома мовами. Тут результати опитування коливаються в той чи інший бік на кілька відсотків. Наприклад, в 1992 році 32% опитаних заявляли, що говорять в побуті і українською, і російською. Найменше таких людей було в 2006 році - 19,9%, а в 2015 році показник знову виріс до 30,4%.

читайте такожЯк відрізнити українців від росіян: Ніцой назвала головну ознакуЯк повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента і представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович після ідеї про перейменування України на Русь-Україну виступив з пропозицією про перейменування української мови.

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Він заявив про те, що виступає за те, щоб українську мову також могли називати російською, оскільки вона найбільш близька до мови, якою говорили в Київській Русі.

Нагадаємо, у березні 2021 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що англійська має стати обов'язковою мовою в Україні.