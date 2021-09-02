Лікар-інфекціоніст розповіла, кому потрібне щеплення від коронавірусу і кому його краще не робити

Ольга Голубовська детально розповіла про вакцинацію / УНІАН

Вакцинація набирає обертів. Разом з цим, є безліч спірної інформації про те, чи варто робити щеплення.

Детально про це "Обозревателю" розповіла заслужений лікар України, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська.

За її словами, вимагати від усіх вакцинацію безглуздо.

"Вакцинація від коронавірусу однозначно потрібна людям, які не мають імунітету до цього захворювання, особливо групам ризику. Основна загальносвітова проблема сьогодні полягає в тому, що як сам вірус, так і природний і поствакцинальний імунітет - маловивчені. Тому в цьому питанні раціонально виходити із загальних закономірностей розвитку інфекційного процесу і одвічного принципу медицини - "не нашкодь", - зазначила інфекціоніст.

Також вона стверджує, що будь-яка вакцина від будь-якого інфекційного захворювання може повторити якісь симптоми, проте серйозних побічних ефектів від вакцин проти коронавірусу на сьогоднішній день зафіксовано мало.

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Найбільше щеплення потрібне людям з групи ризику - це ті, кому за 60 років. Особливо, якщо у них є супутні захворювання:

Надлишкова маса тіла, в першу чергу - ожиріння II-III ступеня.

Цукровий діабет I і II типу.

Захворювання серцево-судинної і дихальної системи.

Онкохворі і люди з імунодефіцитом.

А ось кому щеплення протипоказане, то це, за словами лікаря, алергіки і вагітні.

"Вакцинація не показана людям з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. Оскільки вакцина нова, знати це заздалегідь не можна, але при наявності обтяженого анамнезу з важкими алергічними реакціями слід враховувати цю можливість", - підсумувала лікар.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що третя доза щеплень, так звана бустерна вакцинація від коронавірусу потрібна вразливим верствам населення. При цьому, дещо раніше в Організації зробили протилежну заяву, зазначивши, що третя доза просто недоцільна.