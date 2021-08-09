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Лікар назвав найкращу вакцину від Дельта-штаму коронавірусу

9 серпня 2021, 07:54

Для людей, які перехворіли на коронавірус, досить зробити одне щеплення від COVID-19 через 3-4 місяці після хвороби.

вакцина Pfizer
Вакцини Pfizer і Moderna найефективніші проти індійського штаму / Фото Reuters

Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna. Вони - кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

Як розповів Комісаренко в ефірі телеканалу Obozrevatel, проводити повторну вакцинацію від коронавірусу можна іншою вакциною.

"Після AstraZeneca або CoronaVac можна робити щеплення – іноді це навіть рекомендується – Moderna або Pfizer. Johnson & Johnson у нас немає, і можливо, це добре", - сказав медик.

При цьому він додав, що для людей, які перехворіли на коронавірус, "досить мати одну вакцинацію через 3-4 місяці після хвороби".

Комісаренко також прокоментував анонсовану мету уряду - прищепити 8 мільйонів людей впродовж серпня. На його думку, це буде не дуже просто, адже доведеться прищеплювати вдвічі більше людей на день.

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"Зараз ми вакцинуємо досить багато людей, 120-130 тисяч щодня. Але щоб за місяць вакцинувати 8 мільйонів осіб, щодня треба вакцинувати 240-250 тисяч осіб, тобто вдвічі збільшити темпи", – сказав учений.

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Як повідомляв Главред, в Тернопільській області вже зафіксовано 52 випадки зараження індійським штамом коронавірусу Дельта. Серед хворих цим варіантом інфекції є одинадцятирічна дитина. Крім цього, в регіоні вже зафіксували першу смерть, спровоковану Дельта-штамом.

Україна до кінця 2021 отримає ще 17 мільйонів доз вакцини від COVID-19 Pfizer / BioNTech, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. При цьому, за його словами, чекати цієї поставки не варто, а потрібно вакцинуватися тим, що є.

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