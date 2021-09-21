Лікар назвала умову, за якої коронавірус "не пристане" до людини

Як не захворіти коронавірусом / pixabay

Лікар-пульмонолог Світлана Гук заявила, що якщо людина заразилася грипом або іншим респіраторним захворюванням, то є ймовірність, що вона не підхопить коронавірус.

За її словами, якщо в організм потрапить велика кількість коронавірусу, то все ж ймовірність захворіти COVID-19 є.

"У мікросвіті - світі мікроорганізмів, бактерій - вірусів, - теж є конкуренція. Якщо першим вчепився грип, дійсно, до коронавірусу в даний час людина, швидше за все, буде несприйнятлива", - пояснила Світлана Гук, передає Укрінформ.

Втім, у такий період нездужання захворіти на коронавірус ймовірність є, каже лікар.

"Якщо інфікуюча доза буде великою або у людини є індивідуальна імунна схильність до якогось конкретного виду вірусу, може статися все. Втім, ці випадки цікавіші, щоб поговорити про них, а для клінічної картини вони значення майже не мають", — сказала вона.

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Раніше лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль заявив, що вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, в тому числі і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найбільш ефективними проти нових штамів, в тому числі Дельта-штаму.

У свою чергу, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.