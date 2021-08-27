Лікарка назвала вакцину, яка найгірше захищає від коронавірусу

Вакцина CoronaVac забезпечує дещо менший захист від коронавірусу, ніж інші препарати / Reuters

Імовірність захворювання на коронавірус після щеплення існує. Причому більш вразливі люди, які вакцинувалися китайської вакциною CoronaVac. Про це розповіла професор, доктор медичних наук, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика Алла Волоха.

"Щеплені теж можуть хворіти, хоч і заражаються рідше. Небезпека не дуже велика в плані важких форм, але в плані захворюваності небезпека залишається", - сказала Волоха в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За її словами, з усіх вакцин від коронавірусу, доступних в Україні, вакцина CoronaVac забезпечує дещо менший захист, ніж інші.

"На жаль, більш вразливими є ті, хто щеплений CoronaVac. Він захищає трошки менше. МРНК-вакцини захищають трохи краще. Але все ж і ті, і інші захищають від госпіталізації та смерті. Це головне завдання", - підкреслила Волоха.

Лікарка додала, що вкрай малий відсоток щеплених і хворих потрапляє в реанімацію: "Це ті, у кого недостатній рівень імунного захисту після вакцинації, ті, у кого є серйозні супутні захворювання. Але все одно ризик потрапити в реанімацію для щеплених набагато менший в порівнянні з нещепленими".

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За даними видання, в Харкові на коронавірус захворіла 40-річна жінка, яка була щеплена вакциною CoronaVac.

читайте такожЧим відрізняються вакцини Pfizer і CoronaVac: лікарка пояснила різницюЩеплення харків'янка зробила разом з чоловіком близько півтора місяців тому. Отримавши сертифікат вакцинації, вони вирушили на відпочинок за кордон. Коли подружжя повернулося з подорожі, спочатку все було нормально, але за два тижні з'явилися симптоми нездужання: боліло носогорло, заклало ніс, був розбитий стан. На четвертий день температура тіла підвищилася до 37,6-37,7 градусів. Ірина зробила тест на коронавірус, і він виявився позитивним.

Зараз жінка проходить лікування під наглядом сімейного лікаря, госпіталізація їй не знадобилася.

Вакцина CoronaVac CoronaVac - вакцина, створена розробниками китайської біофармацевтичної компанії Sinovac. Препарат створений за традиційною методикою. Він містить інактивовані (вбиті) цільні вірусні частинки SARS-CoV-2, що дає можливість імунітету ознайомитися з різними його антигенами, а не лише c S-білком, як в мРНК - і векторних вакцинах. Використовується в КНР, Чилі, Болівії, Мексиці, Туреччині, Індонезії, Бразилії та Україні.

Як повідомляв Главред, дослідники стверджують, що ефективність РНК-вакцин істотно знизилася. Зокрема, вона впала з 91% до 66%. Йдеться про препарати виробників Pfizer і Moderna.

Нове дослідження ізраїльських і американських вчених показало, що застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer Inc і BioNTech se підвищує ймовірність виникнення захворювань серця. Зокрема, йдеться про міокардит. При цьому, у хворих на коронавірусом ця загроза в рази вища.