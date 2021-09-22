Лікар пояснила, якою вакциною від COVID-19 найкраще вколотися / Reuters

З усіх нині існуючих на ринку вакцин, найкраще може допомогти організму впоратися з коронавірусом COVID-19 препарат "Коронавак" - оскільки вона містить в своєму складі неактивну, "вбиту" інфекцію. Про це лікар-пульмонолог Світлана Гук розповіла в інтерв'ю порталу "Укрінформ".

"Якщо людина боїться, але все-таки хоче себе захистити від можливості важкого захворювання коронавірусом, на мій погляд, можна порадити "Коронавак". Це інактивована вакцина (тобто та, яка містить в своєму складі неактивний, "убитий" вірус) зроблена за старою, випробуваною методикою. Мені вона дуже імпонує і тим, що містить весь спектр білкових структур коронавірусу, а не тільки з білок", — розповідає лікар.

На думку Гук, недовіру людей до вакцинації можна зрозуміти, оскільки нові вакцини поки недостатньо досліджені.

"Якщо поєднати питання, які насторожують, до нових вакцин, по-перше, їх не досліджували достатньо, як це повинно бути в звичайному режимі, не в стані пандемії — для цього просто не було часу. До того ж, нові вакцини, вироблені за новими методиками, не були опрацьовані на інших вакцинах. І ми всі знаємо, що кількість людей з поствакцинальними ускладненнями таки зростає, що, знову ж таки, логічно, враховуючи все більшу кількість вакцинованих людей. Про це ніхто не говорить пошепки, це не новина для лікарів. Але треба врахувати, що і кількість вакцинованих зараз теж дуже велика - це мільйони людей, отже реальний відсоток ускладнень невеликий", - говорить медик.

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Нагадаємо, раніше лікар-пульмонолог Світлана Гук заявляла, що якщо людина заразилася грипом або іншим респіраторним захворюванням, то є ймовірність, що він не підхопить коронавірус.

"У мікросвіті-світі мікроорганізмів, бактерій — вірусів, - теж є конкуренція. Якщо першим вчепився грип, дійсно, до коронавірусу в даний час людина, швидше за все, буде несприйнятливий", - пояснила Світлана Гук.