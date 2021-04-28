Лікар розповів, чому не можна робити щеплення від коронавірусу в лікарнях

Лікар розповів, чому робити щеплення від коронавірусу в лікарнях / Reuters

Вакцинацію від коронавірусу COVID-19 не можна проводити в лікарнях та інших медичних установах ‒ це загрожує небезпекою для здоров'я людей. Про це заявив лікар-інфекціоніст Андрій Александрін в ефірі каналу Україна 24.

"У мене питання до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка - чим відрізняється процес вакцинації проти COVID-19 від процесу вакцинопрофілактики при грипі, кору та інших вакцинокерованих інфекціях? Я як фахівець скажу-нічим. Коли в 2021 році чиновники МОЗ заявляють, що будуть створені дві тисячі пунктів вакцинацій в лікувальних установах-катастрофа для нашої країни", - заявив Александрін.

Медик також пояснив, чому вакцинувати необхідно в "польових умовах", по-максимуму захищаючи людей від контакту з лікарнями. Справа в ризику поширення різних внутрішньолікарняних інфекцій, якими можуть піддаватися люди, які вакцинуються від коронавірусу.

"У всьому світі вакцинація при COVID-19 організовується, що називається, в польових умовах, щоб ми мінімально людей залучали в медичні установи. Бо, на жаль, в Україні триває - вона була ще до COVID-19 - неоголошена агресивна епідемія внутрішньолікарняних інфекцій. І коли людина приходить до лікувального закладу і стоїть у черзі, вона піддається величезній кількості інфекційних ризиків і може заразитися різними інфекціями, не тільки COVID-19", ‒ підсумував він.

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