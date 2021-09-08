Лікар розповіла, як вакцина може нашкодити "важким" хворим

Лікар розповів про "шкідливі" вакцини від коронавірусу / УНІАН

Вакцини від коронавірусу, які надійшли до нашої країни з США, мають деякі особливості в застосуванні, котрі важко реалізувати у вітчизняних реаліях. Йдеться про препарати Bamlanivimab і Etesevimab, які не ефективні проти небезпечних штамів коронавірусу, в тому числі і Дельти.

Завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська зазначила, що ці моноклональні антитіла практично не працюють на штами, що викликають занепокоєння у медиків у світі, пише УНН

Вона звернула увагу, що американський інститут Національного здоров'я не рекомендує використовувати Bamlanivimab, оскільки в Штатах циркулюють такі варіанти коронавірусу.

"Саме тому виникає велике питання в застосуванні. І ми вже маємо звикнути, звикаємо до цього, що нам дають те, що іншим вже не треба", - пояснила інфекціоніст.

Голубовська заявляє, що всі такі препарати повинні бути використані на амбулаторному етапі.

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"Це найважливіше і найбільш принципове, що треба розуміти. Якщо ці препарати призначати пацієнтам в пізню стадію хвороби, починаючи з другого тижня в імунопатологічної фази, важкої, то тим самим можна навпаки погіршити тяжкість перебігу захворювання", - попередила лікар.

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Вона уточнила, що такі препарати показані пацієнтам з легким і середнім перебігом хвороби COVID-19 на початкових етапах, при підозрах, що стан пацієнта у подальшому може погіршитися.

Так, лікар має визначати рівень ризику і вчасно втручатися, буквально через кілька днів від початку захворювання. Голубовська підкреслює, що це найважливіше - "інакше хворому можна навіть нашкодити".

Вакцинація в Україні

В Україні з 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення можуть отримати всі охочі українці віком від 18 років, іноземці, які мають посвідку на проживання в Україні, та особи в статусі біженця.

Нагадаємо, в Україні вже створили майже 200 центрів вакцинації населення (ЦВН) проти коронавірусу. Записатися на вакцинацію в пункти щеплення можна, зателефонувавши в реєстратуру медустанови. Також по телефону або онлайн можна записатися в центр масової вакцинації. У той же час в пунктах і центрах вакцинації діятиме і жива черга.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я зробила невтішне заява про рівень захворюваності коронавірусом. В Організації акцентували, що світ перейшов на плато і воно знаходиться на досить високому рівні. Щодня в світі фіксується близько 4,5 млн випадків інфекції COVID-19. Щодня від неї помирає 72-78 тисяч людей.