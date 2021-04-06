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Лікарка зробила прогноз про терміни жорсткого карантину у Києві

6 квітня 2021, 19:34

Ситуація з поширенням коронавірусу у Києві залишається складною, стверджує Алла Волоха.

Київ, карантин
Карантин у Києві може тривати декілька тижнів - лікар / УНІАН

У столиці залишається складною ситуація із захворюваністю на COVID-19 та смертністю від коронавірусної інфекції. Посилені карантинні заходи є єдиним виходом, який може стабілізувати становище. Жорсткий карантин у Києві, швидше за все, триватиме декілька тижнів. Рішення про можливе продовження профілактичних заходів буде пов'язане з динамікою захворюваності, а також факторами Великодня і травневих свят. Про це заявила лікарка-імунологиня Алла Волоха.

У коментарі Obozrevatel лікарка заявила, що через складну ситуацію із захворюваністю на коронавірус у міста немає можливості приймати інші рішення, крім запуску посиленого протикоронавірусного режиму.

"У ситуації, яка склалася на сьогодні і з захворюваністю, і зі смертністю, з тим, що захворюваність і смертність зростають - на жаль, це єдиний вихід, який може нам допомогти", - вважає Волоха.

За її словами, локдаун у Києві може тривати протягом декількох тижнів. Далі ситуація буде залежати від епідемічної картини, а також Великодня і травневих свят.читайте такожУ НАН назвали терміни, коли закінчиться пік третьої хвилі коронавірусу

"З досвіду нашої країни і багатьох країн, це, напевно, може бути, щонайменше, кілька тижнів. Але потім ми будемо дивитися. Наближатиметься Великдень, травневі свята. І ситуація буде вирішуватися вже потім. Наскільки зменшиться захворюваність на той час і чи буде це тривати й надалі. Напевно, вирішуватимуть питання з Великоднем", - вважає лікар.

Також вона підкреслила, що жорсткий карантин не дозволить відпочити лікарям, проте допоможе поліпшити процес лікування людей, які заразилися коронавірусом.

Посилення карантину у Києві

  • Київський градоначальник Віталій Кличко 31 березня зробив заяву, згідно з якою у Києві з 5 квітня вирішили посилити карантин унаслідок критичної ситуації із захворюваністю на коронавірус. Прийнято рішення про закриття садочків і шкіл. Громадським транспортом можна користуватися тільки за наявності спеціального пропуску. Обмеження триватимуть як мінімум до 16 квітня.
  • Лікар Сергій Дубров вважає, що результати локдауну у Києві будуть помітні за 3-4 тижні. Рішення про посилення профілактичних заходів він вважає абсолютно правильним, тому що вони прийняті для того, щоб зберегти життя киян.

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