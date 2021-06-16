"Лікар замість медсестри": медики розповіли про гігантські проблеми в лікарнях після медреформи

Медики розповіли про гігантські проблеми в лікарнях / УНІАН

В Україні з 1 квітня 2021 року запрацював другий етап медичної реформи. В результаті вже в червні лікарі скаржаться на зниження зарплат і катастрофічну нестачу фінансування. Про це повідомляє Обозреватель

З квітня всі українські Лікувальні заклади другого рівня (стаціонари та діагностичні центри) повинні укласти контракти з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на певні послуги, які будуть оплачуватися за затвердженими тарифами. Мета декларувалася - платити медзакладам тільки за фактично виконану роботу.

Однак за фактом в лікарнях почалося масове скорочення, а зарплати при цьому залишилися колишніми. Після того, як в Україні знизився рівень захворюваності коронавірусом, багато стаціонарів і відділення, де медики отримували по 300% підступних доплат, закриваються. В результаті лікарі будуть знову отримувати по 10-12 тисяч гривень.

Приміром, у міській лікарні №1 Івано-Франківська лікарю-офтальмологу хірургічного відділення повідомили про скорочення і запропонували перейти на посаду медсестри з окладом у 6 тисяч гривень.

За словами голови Київської профспілки медпрацівників Сергія Кубанського, після реформи Всі права розпоряджатися грошима і визначати штат лікарні були передані керівникам лікувальних установ.

"Тепер медичний директор сам призначає собі зарплату в 100 тисяч гривень, а медсестрі – мінімальну. У лікарнях хтось уклав 20 контрактів, а хтось 6. В результаті грошей не вистачає ні на зарплати, ні на матеріали, ні на комуналку. Скорочують людей вже зараз, а до кінця року, якщо не повернеться той самий ковид, на вулицю піде половина медиків", – розповіла Львівська медсестра на ім'я Вікторія.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплати лікарів в Україні у 2021 році зростуть до 25 тисяч гривень. Також підвищать зарплати медсестер і молодшого медичного персоналу.

Фонд соціального страхування призначив довічні ВИПЛАТИ для шести медиків, які перехворіли коронавірусом. Виплати здійснюватимуть щомісяця.

В Україні не підвищили зарплати сімейним лікарям, незважаючи на заяви тодішнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Як повідомили в Міністерстві фінансів, таке збільшення так і не було погоджено.