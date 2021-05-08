Лікар заявив про проблеми зі статистикою щодо виявлення COVID-19 в Україні

Статистика щодо захворювання коронавірусом в Україні / УНІАН

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін розповів, що в Україні насправді немає зниження захворюваності на коронавірус.

"Це був третій пік першої хвилі. Ми просто загралися в політичні ігри, і якийсь хайп все вже на цьому роблять. Навіть якщо цей тиждень ми проаналізуємо - всі говорять, що йде зниження. Яке може бути зниження, якщо у нас показує 3 тис., а сьогодні у нас показує 8,7 тис", - зазначає Александрін, повідомляє Україна 24.

За його словами, в Україні проблема зі статистикою щодо захворювання на коронавірус.

"Це ніяке не зниження, це проблема зі статистикою, з виявленням. Це про те говорить, що у нас досі все йде в ручному управлінні, тиск з боку Віктора Ляшка на регіони - я знаю, як він проводить селекторні наради, що він там говорить з приводу виявлюваності. І також потрібно розуміти, що так, ми зараз теж перебуваємо в періоді травневих свят. Ви пам'ятаєте, коли у нас були новорічні свята, теж у нас були незрозумілі речі з тестуванням, стрибкоподібні", — сказав він.

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Александрін розповів, в чому проблема з тестуванням на коронавірус.

"За рік ми поліпшили систему виявлення COVID-19, але у нас дуже багато відводиться на тестування швидкими тестами, а вони показали свою неефективність. Дуже багато виявляють методом імуноферментного аналізу, ПЛР. ПЛР є найефективнішою системою виявлення COVID-19. Але в загальному співвідношенні у нас ПЛР роблять не так багато, обласні лабораторні центри завантажені", - розповів він.

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