Лікарі борються за життя малюка, якого вітчим жорстоко порізав ножем

У Дніпрі вітчим впустив ножем маленьку дитину / Depositphotos

Під Кривим Рогом лікарі борються за життя дворічної дитини, яку упустив ножем вітчим. Малюк перебуває у важкому стані в реанімації.

Дитину прооперували, але через велику втрату крові - й досі стан не покращився, повідомляє у четвер, 8 липня ТСН.

Підозрюваний — 28-річний Сергій Федотов - дає свідчення в поліції. Його затримали напередодні ввечері, через 9 годин після різанини. Чоловік весь цей час переховувався на горищі покинутої будівлі поблизу місця нападу.

Все сталося на околиці селища Девладове на Дніпропетровщині. Чоловік увірвався до будинку, де перебували діти його колишньої співмешканки. Злочинець зв'язав скотчем дворічного Мішута Віку семи років. Потім подзвонив колишній і вимагав, щоб вона до нього повернулася. Погрожував підірвати будинок.

Коли повернулася бабуся, яка доглядала за дітьми, дворічний малюк стікав кров'ю, а нападника ніде не було. З матір'ю дітей він жив більше року. Засуджений раніше за розбій чоловік ніде не працював. За словами сусідів, до дітей він ставився добре, його соцмережі рясніють фотографіями з жінкою і дітьми. Кілька місяців тому пара розійшлася. Жінка поїхала на заробітки, а дітей залишила на своїх батьків.

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"Вони розлучилися нещодавно. І він сказав: Не можу тобі заподіяти біль - це як сказала нам маленька дитина - не можу тобі, заподію дітям. Мотив - ревнощі", - розповідають Керівник Софіївського відділу прокуратури Вікторія Чумак.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на вулиці лавандова п'яний чоловік жорстоко вбив свою співмешканку.

За попередньою версією подій, жінка була в гостях у сусідів, коли чоловік прийшов в будинок і почав її бити. Потім кривдник витягнув її за волосся на вулицю і добивав там. У дворі гралися діти жінки і тому смерть матері сталася на їхніх очах.