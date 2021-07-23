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Лікарі лікували коронавірус: на Волині після укусу оводу жінка захворіла небезпечною хворобою

23 липня 2021, 19:55
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У жінки тільки через пару днів лабораторно підтвердився діагноз.

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Овод вкусив жінку і заразив / pixabay

На Волині в селі садів Луцького району місцеву жительку вкусила комаха. Після чого лікарі виявили у неї небезпечну інфекційну хворобу.

Як повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, у жінки виявили туляремію.

За інформацією, жінку під час випасу корів вкусив овід, який і викликав небезпечну хворобу.

Крім того, лікарі не відразу змогли поставити діагноз, то спочатку вони вважали у неї ГРВІ та коронавірус.

Однак, стан жінки тільки погіршувався і лікування не допомагало. Пізніше лікарі-інфекціоністи запідозрили туляремію і провели необхідний відбір матеріалу для лабораторного дослідження.

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Медики кажуть, що спочатку у жінки підвищилася температура і виник озноб. А вже на третю добу з'явилися скарги на почервоніння і припухлість шкіри в місці укусу комахи. Також виникали болі в суглобах і характерні для туляремії збільшені шийні і пахові лімфатичні вузли (бубони).

У жінки лабораторно підтвердився діагноз. Хвороба лікується в інфекційній лікарні.

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За словами лікарів, це перший в цьому році випадок небезпечної інфекційної хвороби в регіоні. Зараз фахівці проводять всі необхідні дослідження, щоб захворювання не поширювалося.

"Серед населення проведено роз'яснювальну роботу щодо заходів боротьби з мішкоподібними гризунами та попередження укусів кровосисних комах під час проведення сільгоспроботи тощо", - йдеться у повідомленні.

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Також медики рекомендують місцевій владі провести дератизацію і дезінсекцію.

Що таке туляремія

Це гостра природно-вогнищева інфекційна хвороба, характеризується лихоманкою, специфічним лімфаденітом (бубон) і ураженням залежності від вхідних воріт шкіри, очей, мигдалин, легенів та інших органів.

Джерелом інфекції є різні види диких і синантропних гризунів (ондатри, зайці, водяні щури, полівки, хом'яки, миші та ін.), а також домашні тварини (свині, вівці, велика рогата худоба). Серед тварин хвороба поширюється в основному через кровосисних комах. Від людини до людини не передається.

Нагадаємо, узбережжя Азовського моря окупували плазуни. Їх розвелося дуже багато, вони не дають нормально відпочити туристам.

У мережі публікують фото і відео, на яких відображено не найприємніше сусідство на узбережжі Приморського Посада. Користувачі розділилися в думках. Хтось вважає, що на відео цілком безпечний вже, інші - що це степова гадюка.

комахи
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