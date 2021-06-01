Лікарі розповіли подробиці трагічної смерті онука Філімонова

Самі лікарі допускають, що у Евана Григора могли бути проблеми з серцем, про які не підозрював ні він, ні його батьки.
Раптова смерть на майданчику для гри у баскетбол онука відомого гумориста і екскандидата в мери Одеси Олега Філімонова, Евана Григора, могла трапитися в результаті хвороби, про яку хлопець навіть не здогадувався. Сам шоумен стверджує, що у онука міг відірватися тромб, повідомляє Україна 24.
Журналісти також відзначили, що померлий хлопчик був улюбленим онуком Філімонова, він часто публікував фотографії з ним і зворушливо вітав у соціальних мережах.
"Ми думаємо, що це відірвався тромб. Це практично моментально. 15-річний хлопчик, завжди був здоровий, навчався в мореплавці", – розповів гуморист у телефонній бесіді.
Самі лікарі допускають, що у Евана Григора могли бути проблеми із серцем, про які не підозрював ні він, ні його батьки.
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"Тромби просто так не формуються. У нього міг бути міокардит, який ще не проявився в серцеву недостатність, тому візуально його не можна було виявити", – пояснюють одеські медики.
Смерть Евана Григора:
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 30 травня, у Одеського гумориста Олега Філімонова, який балотувався в мери Одеси від Партії Слуга народу, помер онук Еван Григор.
- Трагедія сталася на спортивному майданчику 84 школи Одеси.
- Під час гри в баскетбол хлопчикові нібито стало погано і він втратив свідомість. Прибулим на місце лікарям не вдалося його врятувати.