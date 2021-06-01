Лікарі розповіли подробиці трагічної смерті онука Філімонова

У Евана Григора могли бути проблеми з серцем / Фейсбук о. Філімонова

Раптова смерть на майданчику для гри у баскетбол онука відомого гумориста і екскандидата в мери Одеси Олега Філімонова, Евана Григора, могла трапитися в результаті хвороби, про яку хлопець навіть не здогадувався. Сам шоумен стверджує, що у онука міг відірватися тромб, повідомляє Україна 24.

Журналісти також відзначили, що померлий хлопчик був улюбленим онуком Філімонова, він часто публікував фотографії з ним і зворушливо вітав у соціальних мережах.

"Ми думаємо, що це відірвався тромб. Це практично моментально. 15-річний хлопчик, завжди був здоровий, навчався в мореплавці", – розповів гуморист у телефонній бесіді.

Самі лікарі допускають, що у Евана Григора могли бути проблеми із серцем, про які не підозрював ні він, ні його батьки.

читайте такожСмерть онука Філімонова в Одесі: з'явилося відео з місця трагедії

"Тромби просто так не формуються. У нього міг бути міокардит, який ще не проявився в серцеву недостатність, тому візуально його не можна було виявити", – пояснюють одеські медики.

Смерть Евана Григора: