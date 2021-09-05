Лікарі розповіли про страшні наслідки небезпечного челенджу підлітків у TikTok

В Україні підлітків захопить небезпечний челендж / УНІАН

Діти та підлітки, які беруть участь у небезпечному Пуд-челленджі у TikTok, нерідко отримують опіки ротової порожнини, стравоходу і шлунково-кишкового тракту.

Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус розповів, що в результаті цього дитина отримує опік слизових оболонок стравоходу і шлунка. Після цього необхідна термінова госпіталізація. До лікарень потрапляють діти 13-14 років, йдеться в матеріалі Каналу 24.

"До цього нічого не треба робити, а максимально швидко госпіталізувати і промивати шлунок через зонд. У дитини може виникнути спайкова хвороба, стравохід спаюється і його треба розтягувати раз в кілька місяців. Для цього беруть товсту металеву палицю і просто впихають в стравохід під загальним наркозом. Таким чином його розтягують", - розповів Вус.

Небезпечні розваги: як уберегти дітей

За словами психотерапевта Наталії Ремесник, батьки повинні розвивати критичне мислення дитини, щоб він не вірив у все, що бачить. Зокрема, треба пояснювати дитині будь-які моменти, які йому забороняють. Навіть показувати на прикладі. За словами експерта, чим старша дитина стає, тим важче їй щось пояснювати і розповідати, навчити вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки.

"За цей час, якщо створені довірчі відносини між батьками і їх дитиною, де в сім'ї звикли обговорювати все, де не критикують за все, то дитина може поділитися і не боїться, що його якимось чином будуть оцінювати, а просто приймуть і зрозуміють", -говорить психолог.

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Чим більша довіра в сім'ї, тим більше шансів, що дитина поділиться з батьками і захоче обговорити це, резюмувала вона.

Хімічне отруєння у дітей: сумна статистика

За статистикою, щомісяця до лікарні госпіталізують 15-20 дітей з опіками, бо випили агресивну речовину. Біль нестерпний, чого діти не можуть приховати. В такому випадку, потрібно відразу їхати в найближчу лікарню, а не намагатися промити шлунок самостійно.

"За період 2017-2020 років в НДСЛ "Охматдит" було проліковано 2 698 дітей з діагнозом "хімічний опік стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки". У 471 дитини були важкі опіки стравоходу (опік II і III ступенів), які могли призвести до важкого запалення і надалі значного звуження стравоходу і вимагали тривалого і дорогого лікування. Для відновлення прохідності стравоходу цим дітям необхідні постійні повторні госпіталізації в лікарню для проведення лікувальних маніпуляцій під наркозом", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Главред, у Києві діти запустили в TikTok новий небезпечний челлендж, який тягне на статтю Кримінального кодексу України. Неповнолітні крадуть ковпачки з логотипами з коліс автомобілів і хваляться цим у соцмережі.