"Все буде на вищому рівні": полтавський вчитель-танцюрист розповів про плани на новій посаді

Василь Маслей і його танцювальна команда / скріншот

У селі Маячка на Полтавщині вчитель історії Василь Маслей разом зі своїми колегами станцював на шкільному випускному і миттєво став зіркою Мережі. Кадри запальних танців педагогів розмістили в соцмережі. На даний момент відеоролик вже переглянули понад два мільйони разів.

Однак, крім раптової популярності, Василь Васильович отримав ще й нову посаду. Тепер він не просто вчитель історії та права, а директор школи. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Педагоги розповіли журналістам, що хореографічним рухам вчилися один в одного, а також вдома перед дзеркалом. Василь Васильович - єдиний чоловік в колективі, тому йому дісталося почесне місце в танці - в самому центрі.

Однак з'ясувалося, що саме він ще кілька років тому заснував у школі традицію - танці вчителів для випускників, причому щороку різні.

Проте не всі користувачі Мережі схвалили виступ вчителів Маячки. Деякі писали: "Навіщо вчителям дригати ногами та ще й під пісню російської групи". Але це не бентежить педагогів і свою традицію надалі вони порушувати не збираються. Більше того, наступного року планують станцювати на вищому рівні, адже молодий та творчий колектив сповнений азарту.

Сам 31-річний Василь Васильович навчався в цій же школі, а віднині, 4 серпня, він офіційно став директором своєї альма-матері і планує займатися не тільки шкільними справами, а й клопотати з приводу благоустрою села. Зокрема, дороги, яка здавна не бачила навіть елементарного ямкового ремонту.

Нагадаємо, вчителі на чолі з Василем Маслеєм станцювали під пісню Galibri & Mavik - Федеріко Фелліні. А вперше Василь разом з вчительками станцював для дітей ще в 2017 році. Тоді перформанс проходив під акомпанемент пісні Едіт Піаф.