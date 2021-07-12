"Все чорне і обпалене": у Львові дівчинка проковтнула батарейку і сильно пошкодила стравохід

Дівчинка думала, що з'їла монету / ЛОДБ

В Львівську обласну дитячу лікарню Охматдит потрапила 5-річна дівчинка. Батьки стверджували, що вона проковтнула маленьку батарейку.

На щастя, лікарям вже вдалося витягнути чужорідне тіло, проте у малюка діагностували сильний опік і набряк стравоходу.

Як повідомляє Zaxid.net з посиланням на дитячого хірурга Олександра Колодія, дитину очікує тривале лікування під наглядом лікарів, бо поки невідомо, чи утворяться на місці пошкодження рубці.

Дівчинка сама зізналася батькам, що проковтнула монету через те, що її захворіло горло і відчула удушення. Батьки викликали "швидку". Прибулі на виклик медики порадили знеболюючі. Однак зранку батьки поїхали до Львова.

"У Львівській міській дитячій лікарні дівчинці зробили рентген і направили зі знімком до нас, в ОХМАТДИТ. На знімку видно було в стравоході чужорідне тіло круглої форми. 11 липня ми прооперували дівчинку. Коли зайшли в стравохід, то зрозуміли, що вона проковтнула не монету, а батарейку: там було все чорне і обпалене", - розповів Колодій.

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З стравоходу дитини дістали батарейку розміром з 25 копійок. Пристрій спровокував у дівчинки великий набряк і опік стравоходу.

Зараз дівчинку намагаються вивести з гострого стану. У разі утворення рубців, дівчинці належить складне лікування.

читайте такожУ Китаї лікарі дістали з чоловіка проковтнуту 20 років тому запальничку: відеоНагадаємо, в Умані на хабарі попався старший дізнавач сектору дізнання районного управління поліції. Коп зажадав дві тисячі доларів за повернення раніше вилученого автомобіля. Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, перебуваючи поруч з уманським РУП ГУНП в Черкаській області під час зустрічі з заявником, отримав від нього частину неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, після чого був затриманий.

При затриманні поліцейський намагався знищити докази. Він почав їх їсти. Однак, не встиг.