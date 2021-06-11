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Все могло закінчитися вибухом: під Вінницею підлітки вкрали трубу для подачі кисню до ШВЛ

11 червня 2021, 18:09
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У присутності батьків вони у всьому зізналися правоохоронцям.

Поліція
Підлітки вкрали трубу для подачі в лікарню кисню / Нацполіція

У Вінницькій області в Жмеринці підлітки вкрали трубу, по якій в лікарню надходив кисень хворим, які перебували на ШВЛ.

Як повідомляють в Нацполіції, затримано двох підлітків, які напередодні вільно зайшли на територію районної лікарні, знайшли кисневу мережу і відрізали п'ятиметровий шматок мідної труби і віднесли її в пункт прийому металобрухту.

Обчислити розкрадачів вдалося за допомогою камер спостереження.

Як з'ясувалося, хлопчики - учні місцевої школи. Коли поліцейські викликали на допит їхніх батьків, юнаки у всьому зізналися.

Як повідомили лікарі, "і злодіям, і пацієнтам дуже пощастило, адже в системі якраз не було кисню. Якби труба була під тиском, то стався б вибух".

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Як повідомляв Главред, у березні в місті Шепетівка Хмельницької області сталася пожежа в центральній районній лікарні. Через загоряння довелося евакуювати 16 медпрацівників і 7 хворих.

У лютому в Запоріжжі в одній з палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19, сталася пожежа. В результаті загинули троє пацієнтів і лікар, ще двоє постраждали.

коронавірус кисень лікарня
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