"Все сталося раптово": у Херсоні 12-річна дівчинка померла під час операції

Дівчинка померла раптово / pixabay

У Каховці Херсонської області під час операції померла 12-річна дівчинка. Їй раптово стало погано в ЛОР-кабінеті.

Як повідомляє місцеве видання newday.kherson.ua, дівчинці робили трахеостомію-замінювали спеціальну трубочку в дихальній системі.

За словами, медсестри Каховської ЦМЛ Ганна Гарькава, операцію дівчинці з ДЦП проводили в ЛОР-кабінеті в поліклінічному відділенні ЦМЛ.

"Коли дівчина знепритомніла, викликали екстрену медичну допомогу. Вона прибула досить швидко. Дівчинці робили штучне дихання, непрямий масаж серця", - розповіла Гарькава.

У Нацполіції в Херсонській області підтвердили інформацію про смерть дитини. Правоохоронці відкрили провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

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"Зараз ведуться слідчі дії, чекаємо висновок експерта", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі атакували будівлю інфекційної лікарні. Родичі померлого в медустанові пацієнта, який хворів коронавірусом.

Люди почали бити шибки і проклинали лікарів. Це сталося в ніч з 10 на 11 липня біля Запорізької обласної інфекційної лікарні група родичів одного з пацієнтів влаштувала дебош.

Вони кричали, били шибки і проклинали медиків.

Як повідомляють очевидці, родичі штурмом намагалися взяти лікарню, кричали, виламували двері і били вікна.

Відзначається, таку реакцію у людей викликала смерть найближчого родича.