"Всі важкі, всі на кисні": у Харкові COVID-лікарня заповнилася за один день

У Харкові Лікарня для лікування коронавірусу заповнилася за один день / Фото Reuters

Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення у Харкові 1 жовтня почав приймати пацієнтів з COVID-19, а вже через день практично заповнився тяжкими хворими, яким потрібен кисень.

Всього в лікарні є 170 місць для хворих з COVID-19, з них 140 забезпечені потоковим киснем. 2 жовтня вранці там був вже 141 хворий – всі випадки важкі та потребують кисню. А до середини дня кількість пацієнтів у закладі перевищила 150, написала заступник директора лікарні Олени Омельяненко у себе в Facebook,

"Лікарі, медсестри, санітарки до кінця зміни просто падають з ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах. Друзі, подумайте, а може носити маску — це не так вже й важко? А може, якщо ви пропустите якийсь суспільний захід, це не так вже й страшно?" – акцентувала Олена Омельяненко.

Ситуація з коронавірусом в Харківській області

Упродовж останніх днів саме Харківщина найчастіше лідирує за кількістю нових випадків коронавірусу. За даними МОЗ, рівень захворюваності в регіоні станом на 2 жовтня становить 402 на 100 тисяч населення, що є одним із найвищих по країні (за норми у менш як 75).

Водночас у департаменті охорони здоров'я Харківської ОДА в коментарі Укрінформу уточнили, що наразі в області госпітальна база під Covid складає 3 516 ліжок, із них на ранок 2 жовтня були зайняті вже 1867. При цьому харківські міські лікарні завантажені вже на 88,5%, а обласні, що знаходяться в Харкові – на 58,4%.

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