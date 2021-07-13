"Все у людей поламало": на курорті в Одесі пілот вертольота зніс наметове містечко відпочивальників

Пілот не вибачився перед постраждалими / скріншот

У курортному селищі Грибівка Одеської області пілот вертольота зніс туристичний кемпінг, розташований на пляжі, і ледь не покалічив туристів.

Про це в Facebook написала жертва посадки Юлія Цуп.

За словами дівчини, вона з сім'єю розклала на пляжі намет і в цей момент на гору почав сідати вертоліт.

"У наших сусідів від потоку вітру з землею зрівняло намет. Хлопчика, який знаходився в одній з них, вдарили. Відкритий парасольку з шаленою швидкістю полетів в наш бік, пробив намет і понісся в мене і мого сина. Слава Богу, ніхто сильно не постраждав, хоча хлопчика вдарило кріпленням", - написала постраждала Юлія Цуп.

Пілот вертольоту, як стверджує туристка, не тільки не відшкодував матеріальні збитки, але і не вибачився. При цьому, він прилітав кожного дня і привозив господаря одного з місцевих помешкань.

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"Але вже залітав з боку поля. Кожен його приліт мене пересмикувало", - додала дівчина.

Нагадаємо, в Одесі на пляжі Аркадія труп потопельника пролежав чотири години. В цей час відпочиваючі розважалися, як ні в чому не бувало.

З пів на восьму ранку на пляжі лежало тіло 83-річного чоловіка, забрали його тільки до полудня. Поки невідомо, що стало причиною загибелі - проблеми зі здоров'ям, необережна поведінка або самогубство.

Потопельником виявився пенсіонер 1938 року народження.