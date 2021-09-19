Все вигоріло вщент: у Харківській області спалахнула база відпочинку із людьми всередині (фото)

На базі відпочинку під Харковом сталася пожежа / фото прес-служба поліції області

У селищі Печеніги Харківської області в дерев'яному будиночку на базі відпочинку вранці в неділю, 19 вересня, сталася пожежа, внаслідок якої постраждали дві людини.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, під час загоряння в будинку знаходилося 10 осіб, двоє з яких – чоловік 43 років і 35-річна жінка – отримали травми та доставлені до лікарні.

Інші восьмеро людей від медичної допомоги та від надання пояснень відмовились.

Пожежу ліквідували співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Попередня причина займання – несправна електропроводка.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" Кримінального кодексу України.

Пожежа у костелі Святого Миколая

Нагадаємо, що раніше цього місяця в Києві спалахнув костел Святого Миколая – загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також зазнав пошкоджень орган. На щастя, потерпілих немає.

Варто зазначити, що київський костел Св.Миколая свого часу вже пережив одну пожежу – в 1943-му, коли запалало майно, яке там зберігалося. За іншими даними, причиною загоряння тоді став радянський артобстріл.