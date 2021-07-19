"Всього в житті домігся сам і вистояв 50 раундів": Кличко показав екстремальне ювілейне відео

Кличко сьогодні 50 / УНІАН

У понеділок, 19 липня, голова КМДА та легендарний український боксер Віталій Кличко святкує свій 50-й ювілей. З цієї нагоди він опублікував біографічний міні-фільм і поділився крутим відеороликом, на кадрах якого показав стрибок з парашута, підкорення гірських вершини і підтягування на турніку.

"Життя мчить швидко. І іноді, згадуючи його моменти, думаєш: невже це все було зі мною? Хотів би я змінити щось, якби була така можливість? Мабуть, ні. Всі виклики, які долав, і всі радощі, які пережив-це моя історія. І історія людей, які були поруч і які сьогодні поруч зі мною. Колись я вибрав своїм девізом слова: немає нічого неможливого! І це було і залишається моїм життєвим кредо. Тому що так і є - якщо ти віриш в себе, в свою мрію, в свою справу і готовий працювати і битися до кінця. Переможного!",- написав Кличко.

Також він зазначив, що це тільки екватор його життя, а "попереду ще багато історій!".

Шанувальники київського мера привітали його з днем народження, назвавши суперменом, а також побажали з прогресом в +10 відсвяткувати "60-й раунд свого життя".

Чим відомий Віталій Кличко

Український боксер завершив кар'єру спортсмена в 2012 році. На його рахунку перемога культового німецького боксера Мануеля Чарра. Всього він бився 47 разів, з яких отримав 45 перемог (43 - нокаутом). При цьому, сам він жодного разу не отримав нокаут і нокдаун.

Більше того, Віталій Кличко був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями: