УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Всього в житті домігся сам і вистояв 50 раундів": Кличко показав екстремальне ювілейне відео

19 липня 2021, 14:31

Мер української столиці опублікував нарізку найяскравіших подій свого життя на честь 50-ого дня народження.

Кличко
Кличко сьогодні 50 / УНІАН

У понеділок, 19 липня, голова КМДА та легендарний український боксер Віталій Кличко святкує свій 50-й ювілей. З цієї нагоди він опублікував біографічний міні-фільм і поділився крутим відеороликом, на кадрах якого показав стрибок з парашута, підкорення гірських вершини і підтягування на турніку.

"Життя мчить швидко. І іноді, згадуючи його моменти, думаєш: невже це все було зі мною? Хотів би я змінити щось, якби була така можливість? Мабуть, ні. Всі виклики, які долав, і всі радощі, які пережив-це моя історія. І історія людей, які були поруч і які сьогодні поруч зі мною. Колись я вибрав своїм девізом слова: немає нічого неможливого! І це було і залишається моїм життєвим кредо. Тому що так і є - якщо ти віриш в себе, в свою мрію, в свою справу і готовий працювати і битися до кінця. Переможного!",- написав Кличко.

Також він зазначив, що це тільки екватор його життя, а "попереду ще багато історій!".

Шанувальники київського мера привітали його з днем народження, назвавши суперменом, а також побажали з прогресом в +10 відсвяткувати "60-й раунд свого життя".

Чим відомий Віталій Кличко

Український боксер завершив кар'єру спортсмена в 2012 році. На його рахунку перемога культового німецького боксера Мануеля Чарра. Всього він бився 47 разів, з яких отримав 45 перемог (43 - нокаутом). При цьому, сам він жодного разу не отримав нокаут і нокдаун.

Більше того, Віталій Кличко був чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями:

  • WBO (1999-2000),
  • WBC (2004-2005, 2008-2013),
  • і за версією журналу The Ring (2004-2005).
новини Києва день рождения
Зараз ви переглядаєте новину «"Всього в житті домігся сам і вистояв 50 раундів": Кличко показав екстремальне ювілейне відео». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Медузи жалять і нападають на всіх: туристи показали катастрофічну ситуацію в КирилівціМедузи жалять і нападають на всіх: туристи показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці Безбідна старість Меркель у ГазпроміБезбідна старість Меркель у Газпромі Названо 6 простих звичок, які приведуть вас до успіхуНазвано 6 простих звичок, які приведуть вас до успіху Прикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від бідиПрикмети на 20 липня: що не можна робити і як уберегтися від біди "Україна розгорнеться на Схід": у Єрмака пригрозили Заходу через дружбу з Росією"Україна розгорнеться на Схід": у Єрмака пригрозили Заходу через дружбу з Росією

Останні новини

16:16

Завис на антені: у Чернівцях жінка врятувала життя сусідові, який застряг між 7 і 8 поверхами

15:56

У Байдена підтвердили зустріч із Зеленським і оголосили нові терміни Відео

15:53

На Україну чекає новий пік сонця: синоптик розповів, коли спека зашкалюватиме Відео

15:48

Каву знову визнали "рятувальником" проти небезпечного серцевого стану Відео

15:44

Disney вибрав режисера для фільму Блейд з Махершалою Алі

Реклама
15:40

Найбагатша людина планети з неї відлітає: онлайн-трансляція польоту Безоса в космос

15:29

60 тисячам українських вчителів закуплять ноутбуки

15:22

Соняшникова олія за рекордними цінами: чому за кордоном продукт в рази дешевше Відео

15:18

Судоми вночі: чому виникають і що з ними робити Відео

14:57

Варення з чорної смородини: найпростіший і популярний рецепт Відео

14:57

Скасування строкової служби в Україні: у Слузі народу оголосили про нові терміни

14:35

"Ого, ні х** собі!": на Київщині дівчата-підлітки "провчили" свою найкращу подругу кулаками Відео

14:20

Дружина Порошенка похвалилася величезними і довгастими кабачками з городу - фото

14:01

Вчені назвали найкорисніший напій, який допоможе жити довше Відео

13:56

Грозові дощі, град і шквали розтрощать спеку: синоптикиня попередила про похолодання в Україні Відео

13:47

Візит Зеленського до Грузії: в ОП осоромилися дипломатичним ляпом Відео

13:44

У Києві жінка жбурнула коктейль Молотова і з іграшковим пістолетом увірвалася в банк Відео

13:38

Стало відомо, як Брітні Спірс накачували наркотиками проти волі

13:20

71% роботодавців в Україні готові перевести працівників на 4-денку: в чому сенс

13:02

Україні з Росією не по дорозі: Кулеба пояснив, чому ми більше не "єдиний народ"

Реклама
13:00

Як повернути смак після зараження: вчені пропонують заново "навчити" нюх Відео

12:52

Забив медбрата стільцем: опубліковані кадри затримання шизофреніка-вбивці Відео

12:50

На "Азовсталі" впроваджують новий екологічний проект

12:44

Відрубав голову і намагався з'їсти частини тіла: у Франції психічно хворий сатаніст вбив підлітка

12:30

Як позбутися головного болю: дослідження пропонує дивовижну дієту для зменшення болю Відео

12:27

Три види стрілок для очей, які ніколи не вийдуть з моди, і подарують погляд Мерилін Монро Відео

12:21

Зірка Кварталу побалувала шанувальників формами у звабливому міні-бікіні

12:21

Дистанційка в школах: У Міносвіти розповіли про змішаний формат з 1 вересня Відео

12:07

У Львові жінка залишила біля пологового будинку напівживе немовля Відео

12:03

Вакцинація від коронавірусу: в Україні скасували запис на щеплення через додаток "Дія"

12:03

Тимошенко анонсував старт масової вакцинації від коронавірусу для всіх категорій населення

11:57

Байки про ракету "Циркон": як Росія намагається приховати ганьбу, вихваляючись неіснуючою "суперзброєю" Погляд

11:49

Кинула на тиждень чотирьох дітей і пішла розважатися: на Житомирщині знайшли горе-матір

11:48

"Відомий сепар": організатор концертів Лорак називав українців нацистами

11:42

Нові тарифи на електроенергію з 1 серпня: скільки заплатять українці Відео

11:30

Наскільки небезпечно пити крижану воду в спеку: підтверджені факти Відео

11:16

У Києві пенсіонерка посеред білого дня розпиляла лавочку у дворі

11:08

На популярному Азовському курорті гори медуз чистять екскаватором Відео

10:56

Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків Зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія

10:41

Ксенія Мішина засвітила обручку на тлі чуток про розставання з Олександром Еллертом

Реклама
10:36

З 21 липня в Україні почнуть прищеплювати від 19 всіх охочих - Ляшко Відео

10:15

Подвійне вбивство в Луцьку: п'яний чоловік зарубав сокирою дружину і дочку

10:01

У Києві суд виніс вирок вчительці, яка побила учня з аутизмом Відео

09:38

Скандал через відмову взяти на роботу україномовну дівчину: Columb Trade звільнила HR-менеджера Відео

09:31

Затягнуло у вир, батько не зміг врятувати: у Десні на Чернігівщині знайшли тіло 10-річної дівчинки

09:28

Вогняна війна за спадщину: на Буковині брат підпалив будинок сестри з дитиною всередині

08:52

Україна під ударом нових штамів коронавірусу: експерти назвали терміни небезпечної хвилі Відео

08:36

У легковому авто їхали три сім'ї: відомі подробиці масового смертельного ДТП під Луцьком Відео

08:18

Коронавірус в Україні 20 липня: за добу виявили майже 600 випадків зараження

08:16

Синоптик оцінив загрозу потужного циклону і небезпеку катастрофічних потопів в Україні Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти