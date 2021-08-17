"Всіх дістала": підозрюваний 13-річний підліток розкрив деталі вбивства 6-річної дівчинки

Мирослава Третяк / Фото Нацполіції

13-річний підліток Богдан, підозрюваний у вбивстві 6-річної дівчинки Мирослави Третяк у Старому Салтові під Харковом, розповів нові деталі трагедії.

В ефірі каналу Україна 24 оприлюднили запис розмови затриманого з сестрами, під час якої він розповів їм про "дорослого чоловіка на мотоциклі".

Той нібито попросив його привести жертву в покинуту пекарню, щоб "розібратися" з нею. Мирослава нібито "діставала" Богдана.

"Вона всіх у дворі дістала", - заявляє він на записі.

Крім того, Богдан також заявив сестрі, що чоловік нібито пропонував йому вбити дівчинку, на що підліток погодився. Після цього він залишився чекати Богдана з жертвою.

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За наявною інформацією, сім'я підозрюваного заявляла про двох раніше судимих чоловіків, які можуть мати відношення до злочину. Повідомляється, що один з них має судимість за згвалтування малолітньої родички, а другий нібито загравав з 15-річною сестрою Богдана.

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Крім того, мама 6-річної Мирослави розповіла, що неофіційно судмедексперти повідомили рідні, що дівчинку зґвалтували, проте результати експертизи будуть готові протягом місяця.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19: 10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50.