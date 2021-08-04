"Всіх здаєте в обмін на свободу": Богдан запропонував Чаусу захист у суді

Богдан вирішив виступити адвокатом Чауса / УНІАН

Колишній глава Офісу президента України несподівано запропонував свої послуги адвоката скандальному судді Миколі Чаусу, якого нещодавно затримали.

Екс-глава ОП написав на своїй сторінці в Facebook, що обіцяє скандальному судді особистий захист.

"Давайте так, я вас захищаю, а Ви всіх здаєте в обмін на свободу? І тих, і цих))) Осінь прийде - обох посадимо", - написав Богдан.

При цьому він не уточнив, кого вони повинні "посадити".

Зазначимо, увечері у вівторок, 3 серпня, в лікарні Феофанія був затриманий колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

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Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За версією слідства, служитель Феміди закопав неправомірну вигоду в банках в городі. Заарештувати Чауса не вдалося, так як Верховна Рада не змогла оперативно розглянути дане питання.

У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук, після чого він поїхав до Молдови і здався місцевій владі.

У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку зробив заяву про викрадення судді Чауса. За його словами, суддю викрали іноземці, які в'їхали на територію молдавської держави з України.

Один з підозрюваних у викраденні судді Чауса був затриманий 9 травня в Кишиневі.

19 травня Чаус виклав у Мережу нове відео, в якому зробив заяву про свій намір приїхати в Україну і разом з адвокатами відповісти українському суспільству, НАБУ і ДБР на питання, пов'язані з його викраденням. Як стверджував суддя, з міркувань безпеки він прийняв рішення передати правоохоронцям матеріали на осіб, яких він пов'язує зі своїм викраденням.

30 липня Чаус несподівано з'явився в селі Мазурівка Вінницькій області, яке знаходиться неподалік від кордону з Молдовою. Він прийшов у село в трусах і заявив про викрадення.

В той же день адвокат Чауса заявив, що суддю везуть до Києва в Національне антикорупційне бюро.

У НАБУ і СБУ виникла суперечка про те, хто має працювати у справі судді Миколи Чауса. Ситуація вилилася в протистояння правоохоронних органів із застосуванням спецназу. Співробітники НАБУ вулицями Києва переслідували своїх колег зі спецслужби з вимогою зупинити автомобіль, в якому везли Чауса.