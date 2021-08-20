Вселенський патріарх Варфоломій вже в Україні: коли і де він побуває

Патріарх Варфоломій вже в Києві / Скріншот

Настоятель східної православної церкви патріарх Варфоломій прибув в Україну. Він очолив делегацію, яка братиме участь у заходах з нагоди 30-річчя незалежності Української держави.

Патріарх Варфоломій прибув в країну ввечері в п'ятницю, 20 серпня, проте його офіційний візит стартує в суботу, 21 числа.

Детальний розклад перебування патріарха Варфоломія в Києві повідомляють в сюжеті ТСН.

Відомо, що духовний лідер східних православних християн пробуде в Україні протягом трьох днів.

Зокрема, вранці 21 серпня він покладе квіти до стіни пам'яті, а потім візьме участь у богослужінні, яке пройде в Михайлівському монастирі.

Реклама

Наступного дня він відправить службу у дворі Святої Софії. Причому, ця літургія буде відкрита для всіх.

Варто зазначити, що це перший візит Варфоломія з того часу, як українська православна церква отримала Томос про автокефалію.

До того, він був у Києві за часів президента Ющенка в 2008 році.

Також відомо, що крім церковних заходів, Патріарх Варфоломій планує зустрітися з владою країни і представниками Ради Церков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря, 22 серпня Вселенський Патріарх Варфоломій разом з митрополитом Епіфанієм очолить літургію у Святій Софії. Дійство відбуватиметься на території собору в Києві просто неба.