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"Всім би такий штатив": у прямому ефірі українського телеканалу випадково з'явилася оголена жінка

30 травня 2021, 09:39

Пряме включення із заступником головного редактора російського телеканалу Дождь Дмитром Єловським в ефірі новин на каналі Україна закінчилося курйозом.

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Оголена дівчина тримала смартфон і випадково потрапила у кадр / скріншот

Під час прямого включення на українському телеканалі стався курйоз - в кадр випадково потрапила оголена жінка.

Інцидент стався в ефірі телеканалу Україна. Ведучі хотіли обговорити із заступником головного редактора російського телеканалу Дождь Дмитром Єловським зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Через технічні проблеми російський журналіст не чув звук. Єловський, схоже, був вдома під час прямого включення, а смартфон тримала якась жінка. Вони перемовлялися про відсутність звуку.

"Там відбувається щось зараз? Я ось нічого не чую", - запитав Єловський.

У цей момент жінка різко повернула камеру на себе - в прямому ефірі її побачили абсолютно оголеною.

Після цього інциденту Єловського одразу ж вимкнули з ефіру.

Як відреагували в Мережі:

"Він мабуть теж без штанів, сорочку ледь встиг надіти"

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"Найважливішою новиною це стане для дружини кореспондента"

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"Всім би такий штатив))"

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Як повідомляв Главред, 22 травня в Роттердамі пройшов фінал Євробачення 2021. Перемогу здобула Італія. Група Måneskin з піснею Zitti e buoni набрала рекордну кількість голосів.

Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування на Євробаченні 2021, переможці конкурсу не могли стримати емоцій. Соліст колективу Давид Даміано так радів перемозі, що у нього тріснули штани. Відео з курйозним моментом потрапило в Мережу.

прямий ефір телеканали новини України
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