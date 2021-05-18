Спливли нові деталі про жінку, яка демонстративно викинула український паспорт

Скандал з українським паспортом / УНІАН

Прикордонники розкрили деталі скандалу з українкою, яка разом з дітьми викинула закордонні паспорти, бо їх не випустили з країни і не пустили на рейс до Стамбула.

Як розповів прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко, інцидент стався в аеропорту Харкова 17 травня.

"Українка разом з двома своїми дітьми, які не досягли 16-річного віку, планувала полетіти в Стамбул. Згоди на виїзд дітей за кордон від їхнього батька жінка не мала. Вона пояснила, що батько дітей іноземець. В такому випадку прикордонники не вимагають згоди, однак це повинно підтверджуватися записом про батька в свідоцтві про народження дитини. Його жінка також не пред'явила", - пояснив Депченко, повідомляє УНІАН.

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За словами Демченка, після отримання відмови в перетині кордону жінка покинула лінію паспортного контролю, проте свого невдоволення прикордонникам вона не висловлювала.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео з туристкою і її дітьми, які викинули закордонні паспорти, тому що їх не випустили з країни. Відео жінка розмістила Instagram, пізніше сторінку вона закрила.

У ролику розгнівана жінка лає Україну, її приклад наслідують діти.

Також спливло і ім'я скандальної мами двох дітей, яким вона подає своєрідний приклад, викидаючи паспорти на землю. Її звуть Людмила Чмулева.

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