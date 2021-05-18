Спливли нові деталі про жінку, яка демонстративно викинула український паспорт

Жінка свого невдоволення прикордонникам не висловлювала.
Прикордонники розкрили деталі скандалу з українкою, яка разом з дітьми викинула закордонні паспорти, бо їх не випустили з країни і не пустили на рейс до Стамбула.
Як розповів прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко, інцидент стався в аеропорту Харкова 17 травня.
"Українка разом з двома своїми дітьми, які не досягли 16-річного віку, планувала полетіти в Стамбул. Згоди на виїзд дітей за кордон від їхнього батька жінка не мала. Вона пояснила, що батько дітей іноземець. В такому випадку прикордонники не вимагають згоди, однак це повинно підтверджуватися записом про батька в свідоцтві про народження дитини. Його жінка також не пред'явила", - пояснив Депченко, повідомляє УНІАН.
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За словами Демченка, після отримання відмови в перетині кордону жінка покинула лінію паспортного контролю, проте свого невдоволення прикордонникам вона не висловлювала.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео з туристкою і її дітьми, які викинули закордонні паспорти, тому що їх не випустили з країни. Відео жінка розмістила Instagram, пізніше сторінку вона закрила.
У ролику розгнівана жінка лає Україну, її приклад наслідують діти.
Також спливло і ім'я скандальної мами двох дітей, яким вона подає своєрідний приклад, викидаючи паспорти на землю. Її звуть Людмила Чмулева.
Скандали з українцями - про що раніше повідомляв Главред:
- Раньше студентка з Києва Анастасія записала відео, в якому назвала українців "бидлом", тому що вони нібито "заважають відпочивати її улюбленому виконавцю" - російському реперу Баста. Крім того, вона в зневажливому і зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014 році.
- Пізніше Анастасія вибачилася за свої слова. Мовляв, була не в курсі політичних поглядів російського музиканта і дуже шкодує, що зганьбила свою сім'ю юристів.
- Дівчина виявилася дочкою судді Печерського суду Христини Константинової. Вона навчається в Київському національному університеті імені Шевченка на третьому курсі юридичного факультету.