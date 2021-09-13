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Спливли моторошні подробиці про смерть хлопчика в Артеку

13 вересня 2021, 19:51

На початку травня у хлопчика померла бабуся-мама батька. Про рідну матір Паші нічого невідомо. Але в сім'ї є ще один старший син.

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/ Скрін

У Пущі-Водиці в дитячому таборі під Києвом помер 12-річний Павло Теровець з Кропивницького. Хлопчикові стало погано під час малювання і він втратив свідомість. Медики, які приїхали на виклик, смоли лише констатувати смерть дитини, яка незадовго до трагедії скаржилася на самопочуття.

В Артек Павло приїхав ще 3 вересня, про це в Facebook повідомляв також його батько Ігор. Відомо, що хлопчик нещодавно скаржився на погіршення здоров'я у медсанчастину, де провів два дні. У нього було щось схоже на ГРВІ.

А вже 12 вересня під час занять малюванням він знепритомніти. До табору одразу ж викликали швидку допомогу, проте лікарі констатували лише смерть дитини. В Артеку назвати причину смерті Павла не можуть.

"У неділю о 12: 40 він втратив свідомість. Викликали швидку. Причини смерті поки невідомі, точні висновки зробить тільки судмедекспертиза. Ми теж чекаємо на результати", - сказав юрист табору ігор.

Сім'я живе скромно, батько сам виховував хлопчика.

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У Самого батька є група по інвалідності. До 2015 року Ігор Теровець працював на будівництві, однак у нього виявили важку форму цукрового діабету, довелося перенести операцію на нозі. Пізніше у Ігоря виявили остеомієліт.

Протягом декількох років чоловік переніс низку операцій і ампутацій, у нього був перелом ноги, довелося вставляти спиці. У підсумку він пересувається на інвалідному візку і не може працювати. Останнім часом Ігор збирав гроші на нове лікування, йому був необхідний імплантат.

При цьому всьому сина чоловік виховував поодинці. Сім'я живе на допомогу, але також батько продавав квіти біля супермаркету. На одному з відео, яке потрапило в соцмережі, Ігор розповів, що вирощує квіти влітку і торгує ними. Павло у всьому допомагав своєму татові.

"Сім'я дуже бідна. Тато сам, як міг, тягнув свого сина, той був сенсом всього його життя. Вони жили на соціальну допомогу. Пару років тому, пам'ятаю, був сюжет на телебаченні. Тоді батько розповідав, що їм затримували виплати", - каже волонтер Олена, яка допомагає чоловікові.

На початку травня у хлопчика померла бабуся-мама батька. Про рідну матір Паші нічого невідомо. Але в сім'ї є ще один старший син.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Вінницькій області померли дві сестри у віці 4 і 13 років. Ще одна дитина з сім'ї — 12-річний хлопчик-знаходиться в лікарні. Всі вони отруїлися.

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