Згадала про доньку через 3 місяці: українка вимагає повернути дитину, яку кинула в пологовому

Дівчинку назвали на честь акушерки та лікаря, які приймали пологи-Надія Олександрівна / скріншот відео "ТСН"

На Вінниччині породілля кинула свою здорову новонароджену дочку, а сама пропала, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе. Тепер жінка хоче повернути дитину.

У квітні цього року в пологовий під ранок приїхала породілля з чоловіком і сказала лікарю, що вже народжує. Жінку терміново забрали у відділення і буквально через 10 хвилин на світ з'явилася здорова і доношена дівчинка, пише "ТСН".

Втекла відразу після пологів

Як розповів завідувач акушерського відділення Гайсинської лікарні Олександр Стародуб, маму і новонародженого відразу перевели в палату для спільного перебування, але через кілька хвилин породілля зникла.

"Вона попросилася в душ, пішла. Дівчата почекали 5-10 хв, кинулися до душу - її немає. Все, перебування її в стаціонарі закінчено", — розповідав лікар.

читайте такожУкраїнка в Польщі народила відразу чотирьох дітей, але її чоловіка виганяють з країниОскільки мати до немовляти не повернулася, про цей випадок повідомили в поліцію і соцслужби. Як розповіла співробітниця ювенальної поліції, правоохоронці з'ясували, що людину із залишеними породіллею даними не існує, відмови від дитини вона теж не залишила.

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Дівчинку назвали на честь акушерки та лікаря, які приймали пологи — Надія Олександрівна.

"Вона була здорова, активна — їла, спала. Ми купали її, носили, гуляли з нею. Місяць у нас пробула і всім стала як рідна", - розповідала акушерка Надія Форменна.

Пояснювати що-небудь відмовляється

Через три місяці в пологовий будинок навідалася мама з родичами та влаштувала скандал, вимагаючи повернути дочку.

Попереду у 40 — річної Ольги, яка називається матір'ю надії, - судові розгляди та експертиза ДНК. Жінка пояснювати що-небудь відмовляється, навіть на першому судовому засіданні вона не розповіла, чому кинула дитину.

Сусіди кажуть, що у жінки є ще четверо дітей. Старшій дочці - 18 років, молодшій – три. А ось про п'яту вагітність вони не знали.

Раніше ми розповідали, що львівські медики врятували немовля, яке народилося без стравоходу. Мати, як тільки дізналася діагноз малюка, відразу від нього відмовилася. Але лікарі прооперували його і цілих 4 місяці виходжували, поки він не одужав після операції. Нещодавно дитину перевели в дитячий будинок і там його спіткало щастя. Знайшлася сім'я, яка погодилася його усиновити.